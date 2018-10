Uno de los momentos que los niños esperan con mayor ilusión es el día de su cumpleaños y ese era el caso del pequeño Evan, un niño estadounidense de cuatro años, quien tuvo la mala fortuna de verse solo en ese día. La historia ha sido ampliamente difundida en Facebook.

La madre del niño había invitado a 30 niños a la fiesta de cumpleaños de Evan, pero lamentablemente ninguno de estos apareció aquel día. “Él miraba a la puerta. Tú veías la decepción en su rostro”, contó Angel Kazanis, la mamá del niño, a Inside Edition.

Tal escena le rompería el corazón a cualquiera y los empleados del restaurante en el que se realizaría el evento no fueron ajenos a ello. “Corrí inmediatamente a la cocina y estaba muy afligida”, señaló Taylor Inzinna, una de las trabajadoras del local.

Pese a la desoladora situación, Inzinna quedó sorprendida con la templanza de la mamá de Evan, quien se mantuvo serena y no mostró en ningún momento el malestar que sentía a su hijo. “Me pareció impresionante”, contó Taylor sobre lo que vio.

La escena le pareció tan triste a Taylor, que decidió hacer algo por el pequeño. Fue así que publicó en Facebook su intención de hacer otra fiesta para el pequeño, en la que este podría recibir los regalos que no pudo abrir junto a sus amigos.

Sus compañeros de trabajo, familiares y amigos respondieron al pedido rápidamente. “En tres o cuatro días teníamos 13 regalos”, dijo. El siguiente paso fue contactar a la mamá de Evan para decirle que el local en el niño celebró su triste cumpleaños quería hacer algo por él. Angel aceptó y acudió con su hijo, aunque sin saber nada acerca de los regalos.

“El día en el que él (Evan) volvió, el ver su sonrisa fue todo lo que quería”, contó Inzinna. “Tenía una meta ese día y esta era asegurarme de que él se fuera feliz. Y él se fue diciendo ‘Dios, mamá, este es el mejor día que he tenido’”, agregó la bondadosa joven.

Angel se emocionó todavía más que su pequeño al ver la sorpresa que tenían para su hijo y agradeció profundamente el gesto.

“Estaba en shock, tuve que controlarme para no llorar. No quería que él viera cuánto me había afectado esto”, explicó Kazanis. “Él no lo va a olvidar. Él recuerda todo y a todos”, sentenció la madre de Evan.

Poco después, Taylor compartió en Facebook varias fotografías que muestran lo feliz que estaba el niño al encontrarse con los regalos que le habían hecho.

“Muchas gracias a todos los que me ayudaron a hacer del cumpleaños de Evan un día tan especial. Mi corazón está tan lleno y tan, tan feliz”, escribió Inzinna en Facebook.