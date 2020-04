La principal forma de evitar el contagio del coronavirus es el contacto con personas infectadas, por lo que los principales gobiernos del mundo tomaron la decisión de ordenar el aislamiento social. Esto, generó que muchas personas que estaban acostumbradas a verse seguido, no lo puedan hacer por seguridad.

Kelly Conner fue diagnosticada de cáncer de seno en enero pasada, desde entonces, Albert Conner, su esposo, tomó la decisión de acompañarla siempre a las citas de quimioterapia. promesa que no puede cumplir por el Covid-19.

Sin embargo, Albert no se quedó con los brazos cruzados, por lo que buscó distintas maneras de mostrarle su apoyo a su compañera sin tener contacto directo con ella.

El hombre sostuvo un cartel fuera del Centro de Cáncer MD Anderson en Sugar Land, Texas, que decía: “No puedo estar contigo, pero estoy aquí”, acompañado de un “te amo”. También agradecía a las personas que trabajan en el hospital.

“No me sentía bien al no ser parte de eso porque le había prometido que estaría allí en cada paso del camino y sentía que iba a romper mi palabra”, dijo Albert Conner a Good Morning America.

"Acabo de recibir una cartulina y nuestros hijos y yo la coloreamos".

Kelly pensó que su esposo se encontraba en casa en Missouri City, Texas, porque acababa de conducir al hospital luego de decirle que estaría bien ir sola. Luego, ella recibió un mensaje de texto diciéndole que estaba en el estacionamiento de la clínica.

"Tan pronto como me envió un mensaje de texto, simplemente me levanté un poco en mi silla para mirar por la ventana y él estaba justo allí", dijo. "Inmediatamente me hizo llorar y sentí un amor por él en ese momento, porque él haría eso por mí".

"Creo que me quedé sin aliento y la enfermera se dio la vuelta y dijo: '¿Qué pasa?' Y entonces vio que yo estaba mirando por la ventana y ella miró hacia afuera y comenzó a llorar también ", recordó.

Varias enfermeras salieron a la calle, sabiendo que tendrían que pasar por un proceso de detección del covid-19 nuevamente para poder volver a ingresar al centro hospitalario, para agradecerle personalmente.

“Algunos de ellos dijeron que yo era la razón por la que venían a trabajar”, explicó Albert.

Conner hizo un letrero muy grande porque quería asegurarse que su esposa pudiera verlo sin importar dónde estuviera. Por suerte, estacionó fuera de la habitación donde Kelly fue designada.

Se espera que las sesiones de quimioterapia de Kelly terminen en mayo, después se someterá a una cirugía y radiación. Pronto comenzará con un nuevo medicamento de quimioterapia que es más agresivo.

“Cuando reflexionas sobre todo y piensas en todas las enfermeras, médicos y otros pacientes, tiene mucho sentido”, dijo Albert Conner. “Realmente no puedes discutirlo. Solo tienes que apoyarlo de cualquier forma que puedas”.

VIDEO RECOMENDADO

Trump, Macron y otros líderes se solidarizan con Boris Johnson, hospitalizado por coronavirus

Trump, Macron y otros líderes se solidarizan con Boris Johnson, hospitalizado por coronavirus. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Boris Johnson ingresado en cuidados intensivos por coronavirus

Boris Johnson ingresado en cuidados intensivos por coronavirus. (AFP).