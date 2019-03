Pedía limosna y policías descubren que tenía un bolso de 500 dólares, joyas y un iPhone X

Salió a la luz su mentira. Una mujer en New Jersey, Estados Unidos (USA) se la pasaba pidiendo limosna, alegando que no podía mantener supuestamente a su bebé por falta de recursos; sin embargo, la Policía de la localidad, tras una investigación, dio a conocer la verdad de la situación: provocaba lástima en la gente para beneficio propio, pues tenía un bolso de 500 dólares, joyas y un iPhone X. La historia fue compartida en Facebook , donde no deja de generar indignación en los usuarios.

Resulta que la mencionada mujer, identificada por Daily Mail como Dorina Caldaras de 34 años, fue vista por las autoridades entrando y saliendo del tráfico en Vauxhall Road en Hilton Av. (Ruta 78 salida oeste) con un cartel en mano que tenía la imagen de un menor y un pequeño mensaje: “Tengo un bebé. Por favor, en el nombre de Dios, ayúdenme a comprar cosas de bebé y pañales”.

Es en ese momento en que los efectivos decidieron ir hacia ella. Tras interrogarla, la mujer indicó que era rumana, que vivía en Queens y que estaba desesperada, pero los oficiales descubrieron que el bolso que tenía valía 500 dólares y que en su interior había joyas. Por si fuera poco, también contaba con un iPhone X, según la propia publicación en Facebook del Departamento de Policía del Municipio de Unión, en New Jersey.

“No parecía tener una necesidad crítica de dinero”, sostuvieron, agregando una fotografía de cómo lucía. La investigación que realizaron, obligó a que la mujer admita que ella y otras más fueron dejadas “para ser mendigas en todo NJ”.

Finalmente, las autoridades precisaron que fue multada por impedir el tráfico y que recibió una citación por solicitar sin permiso. A su vez, alertaron a la ciudadanía a tener más cuidado.

“Es bueno ser caritativo, pero no es una buena idea donar a alguien al costado del camino con un letrero. Si ve a alguien que pueda necesitar ayuda, puede llamar a nuestra sede central y nuestros oficiales responderán y evaluarán”, sentenció el Departamento de Policía.