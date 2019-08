Perdió su trabajo a los 57 años, comenzó a dibujar para no deprimirse y ahora es un fenómeno viral

Joven finge que va a estacionar su moto, pero su verdadero objetivo genera enojo en internautas



Toni Marco, trabajador hotelero y bloguero que vive en Sevilla, España, publicó en las redes sociales una serie de dibujos que se hicieron viral. ¿El motivo? Las imágenes las dibujó su padre y tienen un mensaje que ha conmovido a más de uno en Facebook.

El padre de Toni, quien lleva el mismo nombre, tiene 57 años y se quedó sin trabajo hace poco. Para no deprimirse comenzó a dibujar ciudades con sus edificios, sus autopistas, el caos cotidiano de las metrópolis. "Ciudades Imposibles" es el nombre de ésta colección.

"Mi padre, con 57 años, parado y expulsado del trabajo, hace estos dibujos cuando se aburre, todos hechos a mano, no hay dos iguales. Dice que no los vende porque no valen un duro, pero yo estoy orgulloso de él. Y me parecen una genialidad", escribió en redes.

Y luego, en otro post, siguió: "Si os apetece ver más dibujos (¡tiene cientos!) y de paso darle un susto tremendo, echadle un ojo a su Instagram y dejadle algún comentario que seguro que lo agradece". Y dejó un link a la cuenta @amarcosoriano. No esperaba mucho. Sin embargo, las interacciones y comentarios llegaron de a miles.

El hijo de Toni Marco Soriano publicó sus dibujos en las redes sociales. (Twitter) El hijo de Toni Marco Soriano publicó sus dibujos en las redes sociales. (Twitter)

"Son brutales. Y desatan la imaginación. Felicidades al autor", "¡Tu padre tiene un talento impresionante!", "Dile a tu padre que tiene estilazo y que habría gente dispuesta a comprar esos cuadros!", "Tu padre es un artista, que se piense en venderlos, puede ser una salida laboral o ayuda económica", fueron algunos de los comentarios.

De acuerdo a Toni, su padre no podía creer la repercusión que tuvieron sus dibujos. Es por eso que puso en venta tanto los originales como copias digitales. "En su Instagram veréis en enlace en breve. ¡Sois geniales!", comentó el muchacho en redes sociales.