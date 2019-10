Howard Fisher es un hombre de 93 años que se ha vuelto famoso en Facebook y otras plataformas tras protagonizar una emotiva situación. ¿Cuál fue? Pierde cuidado, estimado usuario.

Para empezar, debemos indicar que el anciano, quien se moviliza usando una silla de ruedas, ha residido en la siempre calurosa Florida (Estados Unidos) por dos décadas. A pesar de tener el mar disponible, jamás pisó una playa.

En su más reciente cumpleaños, su hija, Sandra, decidió llevarlo a disfrutar un día en la arena y las olas. Ella compartió las fotos de la experiencia en su cuenta de Facebook, donde más temprano que tarde se hicieron virales. En las imágenes, Howard Fisher sale completamente feliz.

“¡Supongo que nunca fue a la playa porque no estaba motivado!”, dijo la mujer a FOX13 News, medio que profundizó en la historia.

En el ‘post’ de Facebook, la mujer detalló qué fue lo que dijo su padre al momento de estar en la playa. “Sandra, ¿no es irónico? He vivido aquí durante 20 años y nunca fui al océano. Ahora, creo que me gustaría, pero no puedo”, dijo el caballero, según la publicación.

Esta acumula, por ahora, unas 9.400 reacciones y más de 388 comentarios. “Es hermoso ver cómo este hombre es amado por su hija”, señaló un internauta.