La aterradora verdad detrás del selfie en el que unos gorilas posan junto a su cuidador

Si eres un activo usuario de Internet, ya debes haber visto las impresionantes imágenes protagonizadas por unos guardabosques y dos gorilas que 'posaron' para una selfie que se viralizó en plataformas como Facebook.

La escena, registrada en el Parque Nacional Virunga en la República Democrática del Congo, asombró a los internautas de redes sociales no solamente por la gran relación que los trabajadores y los animales demuestran tener, sino también porque uno de los primates se levantó en sus patas traseras y miró a la cámara de perfil.

"Un día más en la oficina", señala la publicación que no tardó en obtener miles de 'me gusta' en Facebook; sin embargo, no todos conocen las dificultades que atraviesan constantemente los animales y los empleados de la reserva.

Foto: Facebook/The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers Facebook

Y es que se supo que Virunga, que viene a ser el parque más antiguo establecido en África y uno de los más diversos del mundo, cuenta con un equipo de 600 personas que "arriesgan su vida día a día" para proteger a los mil ejemplares de gorilas de la montaña que habitan allí.

Estas personas hacen todo lo posible para cuidar la fauna y flora que nace y crece a lo largo de los 7800 kilómetros del parque, aunque no siempre en las mejores condiciones pues el lugar se ubica en una de las zonas más agitadas del continente.

Se supo que el Parque Nacional Virunga estuvo cerrado al público desde junio de 2018 hasta febrero de este año debido a que, en junio pasado, un grupo de rebeldes locales asesinó a 12 guardabosques en un transcurso de diez meses durante enfrentamientos con milicias y contrabandistas.

Foto: Facebook/The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers Facebook

Asimismo, se dio a conocer que dos turistas británicos fueron secuestrados y liberados posteriormente tras un día de detención.

Hasta el momento, son 179 guardabosques quienes han perdido la vida cumpliendo su labor; no obstante, los cazadores y facciones no han sido los únicos responsables de las pérdidas humanas pues en marzo pasado, un hombre murió debido a los ataques que recibió por parte de un hipopótamo. Otro fue impactado por un rayo.

Adicionalmente se dio a conocer que, tras un censo realizado en el 2012, la reserva contaba con unas 218 especies de mamíferos diferentes, así como más de 700 especies de aves, 109 tipos de reptiles y otros 22 especies de primates en la zona, convirtiendo al Parque Nacional Virunga en uno de los lugares más diversos del mundo.