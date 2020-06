Una historia de desprendimiento ha conmovido los corazones de miles de estadounidenses. Se trata pues, de un acto solidario en tiempos de covid 19. Quizá cuando más necesidades tenemos todos, un ciudadano donó una camioneta a un humilde padre del sur de California para que, provisto del vehículo, pueda transportar adecuadamente a su hija en silla de ruedas a sus terapias en el centro médico.

Aunque el relato comenzó mucho antes. En la centroamericana tierra de Guatemala, Julio Peralta decidió hace tres años emigrar a Estados Unidos para tener mejores oportunidades de vida tanto para él como para sus dos hijos: Olga Margarita y David, de 12 y 16 años respectivamente.

Julio, padre soltero de 45 años, tomó la decisión impulsado, también, por la situación médica de su hija Olga Margarita. Ella padece un defecto congénito conocido como espina bífida, el mal le provoca una inadecuada formación de la columna vertebral y la médula espinal, lo que le ocasiona una parálisis y le impide caminar.

“La verdadera razón por la que venimos a este país fue para buscar tratamiento médico para mi hija”, dice Julio Peralta en declaraciones difundidas por el diario “La Opinión”. “La única ventaja que hemos tenido es que mi hija tiene acceso al MediCal", una especie de seguro para los ciudadanos de bajos ingresos en California. “Ya le han hecho cuatro operaciones”, relata.

Intentando obtener asilo político en Estados Unidos, Julio confesó que la alternativa fue descartada por los abogados pues no llegó al país por “violencia, acoso o persecución”, narra. "Entonces los abogados que he consultado me dicen que no tengo un caso. Que debí haber pedido asilo humanitario en Guatemala, pero no lo hice. No sabía”, comenta.

Por esta razón, su actual situación migratoria, le resulta muy complicado que alguien le quiera alquilar un espacio. “Solo he podido rentar una recamara. Pero debido a los cuidados que requiere mi hija se me complica mucho acoplar la función de papá y trabajador”, expresa.

Después de vivir en un albergue y en un motel, con mucho esfuerzo logró encontrar un trabajo y arrendar una recámara en Valle de San Fernando. Pero, por los cuidados de sus dos hijos faltaba al trabajo y no lograba recaudar la cuota mensual de la pensión. “Hemos tenido que aceptar muchos insultos, ofensas y humillaciones por parte de los caseros. Pero por mis hijos no tiro la toalla. A los dueños de la vivienda de renta no les importa si te comes un pedazo de su fruta o les agarras comida en su casa, siempre y cuando les pagues la renta”, comenta Julio Peralta.

Desalojado y agravado todo por el coronavirus covid19, la noche del 15 de marzo se quedó sin trabajo; pero, gracias al apoyo de la comunidad encontró otro y su hijo de 16 años se hará cargo de su hermana de 12.

Conmovido por esta historia, el empresario en el rubro de la plomería Luis Ríos decidió ayudarlo. Habiendo oído el relato de Julio en un programa radial, se acercó a la organización “Mujeres de Hoy”, una institución que apoya a las víctimas de violencia doméstica, y donó 1.000 dólares, recuerda la fundadora y directora Mayra Todd

Luis, originario de Guanajuato, México, se dio cuenta de la situación que padecía Julio junto a su hija de 12 años y decidió apoyarlos económicamente con la compra de un vehículo acondicionado en el que pueda transportar de manera adecuada a su menor con silla de ruedas.

“Julio no tiene carro, y le hace mucha falta para transportar a su hija a la escuela y a sus terapias”, precisa Mayra, fundadora de “Mujeres de Hoy”. Sin duda un enorme gesto de humanidad en tiempos en que la pandemia del coronavirus covid 19 golpea con toda su fuerza el mundo.

