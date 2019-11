Camre Curto no recuerda los pasajes más importantes de su vida ni a las personas con las que creció. Ella olvidó la relación de más de 10 años con su esposo, a sus padres e incluso que tenía un hijo, al que dio a luz hace un mes.

La mujer de 31 años, de Fenton, Michigan (Estados Unidos), sufrió una convulsión y un derrame cerebral en la semana 33 de su embarazo, según informa ABC.

Al despertar, Camre estaba rodeada de personas desconocidas. No las reconocía ni recordaba todo lo que había vivido junto a ellas.

El tiempo pasó y ella inició un difícil proceso de recuperación en la casa de sus padres, en donde trabajó con terapeutas para tratar de reparar el daño causado en ambos hemisferios de su cerebro.

“No sé quién eres, pero sé que te amo”

El progreso era lento y a Steve, su esposo, le preocupaba que Camre jamás vuelva a ser la misma; sin embargo, ocurrió algo que lo tomaría por sorpresa.

"Estábamos sentados en el sillón y me dijo 'no sé quién eres, pero sé que te amo'", declaró el hombre. A partir de ese momento, Steve decidió sumarse a los esfuerzos para recuperar a su esposa escribiendo un libro, titulado "But I Know I Love You" (pero sé que te amo), en donde relata su historia de amor con muchos detalles para que Camre pueda recordar cómo se originó su relación y todo lo que han pasado juntos.

Gracias a los esfuerzos de toda su familia y al gesto de Steve, que se hizo viral en Facebook, la mujer ha logrado recuperar sus recuerdos poco a poco. Lo más importante: ahora reconoce a su esposo y a su hijo, el pequeño Gavin.

“Cuando estoy con mi marido y mi hijo, tengo fuerzas para pasar por todo esto. Cada vez que veo a Steve y a Gavin, hay una sonrisa enorme en mi cara y en mi interior. El amor de mi familia es lo que más me importa y lo que me permite pasar los días”, dijo por su parte Camre.