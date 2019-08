Tras 52 quimioterapias, esta perseverante niña de 8 años venció al cáncer

Perro sin hogar descansa en una cama por primera vez en su vida y su insólita reacción da la vuelta al mundo



Hay personas que están hechas de una pasta especial. La pequeña Delfina es una de ellas. Tiene 8 años, atravesó 52 quimioterapias, cientos de estudios, intervenciones y consultas. Al final, esta niña de Tucumán (Argentina) venció al cáncer. Su historia de superación es viral en Facebook.

A Delfina le diagnosticaron linfoma no Hodgkin de Burkitt, un tipo de cáncer que avanza muy rápido. La familia pasó por varios estudios y diagnósticos fallidos hasta llegar a confirmar que su hija tenía este cáncer que comienza en los linfocitos.

“Teníamos un delivery con mi pareja. Como yo era la que cocinaba y ya no podía hacerlo por acompañar a mi hija durante todo el tratamiento, cerramos el negocio. En el hospital nunca tuvimos un gasto y los medicamentos nos llegaron a través de la Fundación Flexer”, contó Mayra, la mamá de la pequeña Delfina.

El médico de Delfina, José Chaín, se transformó en el “héroe” de la menor. Junto a él trabajaron enfermeros, médicos clínicos, psicólogos y bioquímicos.

Delfina pasó por tantos estudios e intervenciones que se terminó inmunizando al dolor: "La primera vez que me internaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada, pero después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones, ya no lloro cuando me sacan sangre", confesó la pequeña Delfina.

Al final, el 19 de julio, Mayra y Delfina anunciaron que la enfermedad ya no estaba activa. “Vencí en cáncer”, decía la foto que se hizo viral en Facebook.

"¡No tuve la oportunidad de hacer un cartel como ella quería! En medio de la felicidad y no saber cómo reaccionar y siento que estoy en una nube", contó la mamá de Delfina.

"Quiero agradecer a sus doctores todos. Al doctor Chaín, que seguimos su protocolo al pie de la letra. Un genio. Nuestro héroe. La doctora Allori, que estuvo desde un principio con nosotras y siempre pendientes. Los cirujanos, la doctora Fernández, las enfermeras, todo el equipo médico del hospital de niños. Y a ustedes, que rezaron cada día por mi hija, les debo mi vida entera", añadió.

También, le dedicó unas palabras a su pequeña valiente: "Mi hija, mi hermosa, dulce y valiente Delfi, ¡bombón! Ella se lleva todo el crédito. ¡Una fortaleza como nadie! Gracias, gracias y más gracias. No tengo más palabras, no sé ni qué decirles. ¡Muchas gracias a todos!".