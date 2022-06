Para muchos la escuela representa una etapa divertida, mientras que para otros es todo los contario. Brody, de 12 años, conoce perfectamente esta experiencia. Si bien sufre de ‘bullying’, él tuvo la esperanza de que firmarían su anuario; pero, recibió una respuesta negativa y los estudiantes de otros grados se encargaron de alegrar su día. La conmovedora historia ya se viralizó en las redes sociales.

Brody Ridder es un estudiante de sexto grado que es víctima de burlas. El pequeño ama el ajedrez, la esgrima y los dinosaurios; sin embargo, nadie en el colegio comprende sus gustos, por lo se sienta solo durante el durante y juega sin ninguna compañía en el recreo.

“Simplemente me molestan hasta el punto en que lloro en el almuerzo y tengo que irme temprano y me está poniendo nervioso y recientemente comenzaron a ponerse físicos y no me gusta”, confesó Brody, de Colorado (Estados Unidos).

La gota que derramó el vaso

A pesar de esta incómoda situación, el hijo de Cassandra Ridder decidió llevar su anuario al centro educativo con la esperanza de que sus compañeros le colocaran firmas, pero solo consiguió algunas notas y lo hizo sentir “inútil”.

“Dijo que les había pedido a los niños de su clase que firmaran su anuario y algunos dijeron rotundamente que no. Un par de sus compañeros de clase anotaron sus nombres, pero no hubo mensajes. No había nada sobre lo inteligente, divertido e increíble que es”, explicó Cassandra a Today.

Esa noche, la enojada madre compartió lo sucedido en el grupo privado de Facebook para padres en la escuela. “Brody se encargó de escribirse a sí mismo. Mi corazón está destrozado. Enséñale bondad a tus hijos”, escribió.

Giro inesperado

Afortunadamente, la publicación generó un impacto positivo y, al día siguiente, los estudiantes mayores de la escuela firmaron el anuario del niño. “Tenía mensajes de estudiantes de octavo grado e incluso de estudiantes de undécimo grado. Las palabras exactas de Brody para mí fueron: ‘Este es el mejor día de todos’. Algunos niños incluso pusieron sus teléfonos para que Brody los contacte”, contó Ridder.

Asimismo, Brody consiguió amigos y posó junto a ellos para la cámara. Incluso, los niños que antes lo rechazaron quisieron firmar. “Honestamente, no pensé que saldría mucho de eso”, confesó una emocionada Cassandra.