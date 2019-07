Ave desconcierta a todos por su insólito color y el motivo de su apariencia indigna en redes

Exhibía su auto modificado en evento pero acabó siendo el protagonista de aparatoso accidente



Una gaviota de un inusual color naranja brillante y apariencia exótica fue rescatada por un hospital de vida silvestre después de que varias personas la vieran al costado de una transitada carretera de Reino Unido. Su singular historia se convirtió en viral en Facebook luego que se supiera la razón de su inusual aspecto.

En un comienzo no estaba del todo claro qué ocurría con el ave costera y los rescatistas que atendieron el hecho no tenían mayor información y no estaban seguros con que se iban a encontrar al momento que varias personas reportaron su presencia en una vía.

“¡Esta es una de las circunstancias más extrañas que hemos visto en mucho tiempo!”, contaron en una publicación viral compartida a través de Facebook del Hospital de Vida Silvestre Tiggywinkles, donde se llevó a la gaviota de un color inusual para su especie.

Según el hospital de Buckinghamshire, el ave se había bañado de alguna manera con curry o cúrcuma, lo que le impedía volar correctamente. La gaviota estaba completamente llena de este condimento picante que no permitía desarrollarse con normalidad.

La gaviota bautizada como "Vinny" tenía un “olor muy fuerte” pero se encontraba en buen estado de salud. Todo lo que necesitaba era un buen baño. Los rescatistas finalmente pudieron limpiar el curry de la gaviota después de que ella se resistiera un poco.



Ahora que ha sido limpiada a fondo y regresó a su color blanco natural, Vinny pronto estará lista para volar libre, pero con suerte no en más platos de curry.



“¡La hemos limpiado y lo está haciendo bien, no tiene problemas con su estómago! ¡Espero que se adhiera a una dieta mucho más insípida en el futuro!”, dijo Lucy Kells, una enfermera veterinaria, a la cadena estadounidense CNN.