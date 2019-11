Catalogado como un ejemplo de superación para muchas persona en todo el mundo, el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha recibido la distinción de ‘Doctor Honoris Causa’ en una universidad de Finlandia.

Graduado en mayo, Bruce Dickinson se graduó como ‘Doctor’ debido a su experiencia multidisciplinaria y es que “no solo es el cantante principal de IRON MAIDEN, una de las bandas de rock más exitosas a nivel internacional de todos los tiempos con ventas de álbumes en todo el mundo superiores a 90 millones, sino que también es un capitán de aerolínea calificado y dirige una compañía de mantenimiento de aviación en Cardiff, una carrera que sigue paralelamente al frente de IRON MAIDEN”.

Aparte, “Bruce es un cervecero galardonado, orador motivador, novelista y autor de best-sellers dos veces publicados, presentador de radio, guionista de cine y esgrimista internacional. En 2011, Dickinson recibió un doctorado honorario en música de su alma mater, la Universidad Queen Mary de Londres, en honor a su contribución a la industria de la música. En octubre de 2017 su autobiografía fue lanzado, apareciendo en la lista de bestsellers del New York Times y encabezando la lista de best sellers del Sunday Times del Reino Unido”.

No fue sino hasta el pasado 13 de noviembre que el vocalista recibió el grado oficialmente en la Universidad de Helsinki y esto se debe a que la gira de ‘The Legacy of the Beast’ y unas charlas motivacionales que estaba dando en todo el mundo no le permitían asistir al evento hasta que aprovechó el tiempo libre que tenía para acercarse y ser oficialmente ‘Doctor Honoris Causa’.

Aquí recibiendo el grado con sus compañeros en la Universidad de Helsinki. (Foto: Haarle Harime)

En la imagen oficial se puede apreciar cómo es que Bruce Dickinson recibe el grado con la gorra doctoral y la espada en su hombro, la cuál significa la ‘libertad y la verdad académica’, según confirmó en su cuenta de Twitter Kaarle Hameri, Canciller de la Universidad de Helsinki.

Recordemos que la historia de Bruce Dickinson ha servido de inspiración para millones de personas en el mundo para cambiar la percepción que estos tienen sobre los seguidores y cantantes del género metal así como también para las personas que luchan contra el cáncer, enfermedad que el vocalista enfrentó y superó.

