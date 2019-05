Buscan barman para un singular bar en Jamaica al que solo se llega en barco o nadando

Singular propuesta laboral. El trabajo soñado para un barman está en medio del mar Caribe y para obtenerlo el candidato, que debe ser de nacionalidad inglesa, tiene que llegar en barco o nadando. La oferta laboral se ha vuelto viral en Facebook.

Tras 18 años detrás de la barra del Floyd’s Pelican Bar en Jamaica, su propietario, Floyd Forbes, ha decidido tomarse un descanso y busca sustituto para una semana del verano, según un anuncio difundido por la compañía Virgin Holidays del millonario Richard Branson.

El bar, construido en madera sobre estacas, se encuentra en aguas jamaicanas en el suroeste de la isla y solo se puede acceder al mismo nadando o en barca.

No se precisa experiencia y el candidato tendrá que no solo servir a los clientes, si no encargarse de la música, repartir la comida y de alimentar a los pelicanos que se posan alrededor.

El bar, incluido en todas las guías turísticas sobre Jamaica con altas puntuaciones, está abierto diariamente de nueve de la mañana a seis de la tarde.

El local fue erigido en 2001 por Forbes, un pescador local que soñaba con ser propietario de un bar donde se pudiera reunir con sus amigos, pero resultó destruido por un huracán tres años después.

La población local le ayudó a reconstruirlo posteriormente.

Su éxito fue tal que durante todos esos años su dueño nunca pudo tomarse un descanso.

El candidato elegido, en un proceso aún abierto, será retribuido con un sueldo de 1.150 dólares.

La solicitud al puesto se deberá hacer en internet.

El alojamiento y el traslado serán pagados por Virgin.

En un videoanuncio para el puesto, la exmodelo y ahora publicista Jodie Kidd, que será unas de las personas que seleccionen al elegido, afirma que le gusta ser propietaria de bares en el Reino Unido pero "si tuviera la oportunidad de escoger el mejor trabajo y hacerlo en una isla en el paraíso, en el Caribe, no me negaría".

"Esta es una oportunidad increíble para quien busque combinar el mejor trabajo del mundo con uno de los mejores destinos vacacionales, y para quien quiera dar descanso a una leyenda local su merecida vacación. ¿Qué estás esperando?", añade Kidd en el video.

En el anuncio en internet animan al candidato asegurando que podrán disfrutar de un "sorbo o dos del Caribe" y solo piden nombre, apellidos y correo electrónico del postulante.



