La suerte le cambió de un momento para otro. Un hombre que sufre de cáncer de colon y que se dirigía a su última sesión de quimioterapia ganó un premio de lotería de US$ 200.000. La singular historia es viral entre los usuarios de Facebook .

Ronnie Foster de Carolina del Norte, Estados Unidos, contó que primero compró un boleto de US$ 1 y ganó US$ 5. Luego decidió cambiar esos US$ 5 que había ganado por dos boletos más. Cuando rascó el primero, no ganó nada. Pero luego rascó el segundo boleto.

“Vi todos esos ceros y me congelé”, dijo Foster a la Lotería de Carolina del Norte. “No lo creí hasta que se lo entregué al empleado del mostrador para que lo escaneara. Cuando mostró: ‘Ve a la sede de la lotería’, comencé a temblar. No podía creerlo”.

Foster, un trabajador jubilado del Departamento de Transporte, se encuentra batallando contra el cáncer de colon y está recibiendo las última sesiones de quimioterapia durante el final de su tratamiento. La victoria del premio hizo que un buen día fuera aún mejor.

“Ya estaba feliz porque era mi última sesión de quimioterapia. Ganar esto lo convirtió en mi día de suerte”, explicó. Si bien dijo que tenía seguro médico, una parte del premio lo destinará a pagar algunos de los costos del tratamiento que no estaban cubiertos por su póliza. El resto del dinero lo guardará “para el futuro”.

Tras pagar impuestos, Foster se llevó a casa US$ 141.501. El afortunado ganador reclamó su premio el viernes. Según la lotería, las ventas recaudan más de US$ 700 millones al año, que se destinan a apoyar programas educativos en todo el estado.

