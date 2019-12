Si bien todos los perros son adorables y enternecedores, siempre aparece un pequeño particularmente especial que roba por completo nuestros corazones. Ese es el caso de Lulu, una joven pug que a diferencia del resto de canes, nació con seis patas. Una mujer compartió su historia en un grupo de Facebook donde rápidamente su curioso caso se hizo viral.

Una mujer llamada Helga Carter, publicó fotos de un adorable cachorro de raza pug en un grupo de Facebook para amantes de los perros, llamada Dogspotting. Lo que sorprendió a los usuarios de dicha comunidad, fue la descripción de la publicación y las fotos, las cuáles mostraban a la pequeña perra con dos patas de más en uno de sus muslos.

''Un padre de mi escuela trajo a este pequeño pug llamado Lulu, que no se inmutó por la gran multitud de niños emocionados que la arrullaban'', comentó Helga en la publicación de Facebook que título '¡Un cachorro de 6 patas!.

La publicación en Facebook cuanta con más de 19,000 me gustas. (Foto: Facebook / Helga Carter)

A continuación, la mujer cuenta que lo que hace especial a este animalito es el haber nacido con dos patas traseras izquierdas adicionales. La pequeña Lulu utliiza las dos exteriores para caminar y la tercera que está en el medio solo reposa en su sitio.

“Los propietarios verán a medida que crezca si necesitarán amputar alguna [de sus patas] o todas ellas”, añadió Helga. Esta publicación llenó de dudas a los usuarios de la red social, quienes no dejaban de comentar cómo es que la perrita había obtenido esa condición.

Lulu utiliza sus dos piernas externas para caminar, mientras que la tercera reposa en su sitio.

Afortunadamente, en una actualización posterior, Helga respondió algunas de las preguntas del hilo de comentarios de la publicación en Facebook. Ahí explicó que las dos patas adicionales del pug podrían deberse a una ‘ocurrencia natural'. "Estas dos piernas adicionales posiblemente fueron de un gemelo subdesarrollado que fue parcialmente absorbido por Lulu mientras estaba en el útero de su madre.'', agregó a la publicación.

Es muy común que los criadores de perros interrumpan la vida de canes que nazcan con algún tipo de alteración como Lulu. Sin embargo, esta afortunada perrita logró evadir su cruel destino y fue adoptada por una familia con la que vive felizmente en Surrey, Columbia Británica.

"Felizmente, este criador la puso en adopción, ya que no podía ser vendida. “Ella es muy dulce, muy tranquila y cariñosa, y definitivamente no siente dolor. Celebrando la especialidad de esta pequeña sobreviviente”, finalizó Helga en la publicación que cuenta con más de 19.000 me gustas.

