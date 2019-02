Decidió escribir un emotivo mensaje de despedida en su tobillo antes de que se lo amputaran

Jordan “Jo” Beckwith es una mujer de Colorado, Estados Unidos (USA), que se ha convertido en un símbolo de valentía e inspiración para muchas personas por tomar la difícil decisión de amputarse el tobillo derecho y, antes de ello, escribir un emotivo mensaje de despedida en su propia extremidad. Su historia, al compartirse en Facebook , se volvió viral.

Según sus declaraciones a People, cuando tenía 13 se lesionó severamente el tobillo derecho cabalgando, lo que ocasionó que durante 14 años pase por muchas cirugías para curarse del malestar. "Siempre tuve algún tipo de dolor y siempre tomaba algún tipo de medicamento durante la escuela secundaria y mis primeros 20 años”, contó, recalcando que llegaba a ingerir Vicodin todos los días.

La protagonista de esta historia viral de Facebook sostuvo que esa situación se volvió preocupante porque sabía que no eran medicamentos que se puedan tomar todos los días, pero que lo hacía para poder realizar su trabajo y mantener conversaciones con la gente.

Sin embargo, a pesar de todo, la situación nunca mejoraba y por eso se vio en la obligación de dejar la universidad en Indiana y regresar a casa. Incluso tuvo que despedirse de su empleo en bienes raíces debido a las constantes cirugías y el mismo dolor.

Si bien sabía que la posibilidad de que le amputaran el tobillo algún día era real, esperaba que ello ocurriera a los 60 o 70 años y no tan pronto, pues tras negarse a que le aumenten la dosis y no poder caminar ni siquiera distancias cortas, solo quedaba optar por eso.

"Cuando no pude hacer nada... sentí en mi corazón y en mi alma que sabía que esta era la elección correcta", señaló Jordan “Jo” Beckwith, quien pasó unos meses considerando la idea, conversando con varias personas amputadas y escuchando a doctores que le decían que no había otra forma de aliviar su dolor.

La mujer de 27 años tomó la difícil decisión de que le amputaran, y poco antes de la operación, se animó a hacer lo inesperado. "El día anterior (a la cirugía), escribí una ruptura de mi tobillo... fue súper catártico", indicó a la citada fuente, agregando que tanto su amiga, como su madre y su esposo hicieron lo mismo en su extremidad.

Sostuvo que fue “realmente agradable tener la oportunidad de decir adiós”, considerando que mucha gente no tiene esa chance. “Querido tobillo, no soy yo, eres tú. Hemos tenido buenos momentos juntos, pero es hora de que nos separemos. ¡Te deseo lo mejor! -Su proveedor de sangre", escribió Jordan “Jo” Beckwith en su extremidad, a la que posteriormente le sacó dos fotos y luego las compartió en su cuenta de Facebook, donde cada una se volvió viral.

No se arrepiente de haberlo hecho porque, de acuerdo a sus propias palabras, a pesar de que ya no tiene su tobillo derecho, mejora en relación a antes, que solo empeoraba. A raíz de todo, aprovechó para crear un canal de YouTube llamado Footless Jo, donde ya acumula más de 66 mil suscriptores. "Me sentí sola (en ese momento), así que al publicar mi historia, esperaba que tal vez una persona no se sintiera de esa manera", dijo.

Jordan “Jo” Beckwith, quien ahora usa una prótesis, tiene la esperanza de algún día volver a salir a correr junto a su padre (actividad que no realiza desde los 12 años). Notó que lo que hizo también puede relacionarse a otros temas, ya que está ligado a saber tomar decisiones difíciles para nuestro propio bienestar. “Es una cosa más universal de lo que pensé que era", señaló.

Ella espera su próxima cirugía en abril debido a complicaciones que tuvo, pero con mucho optimismo, pues desea volver a hacer actividades como pasear a sus perros, que era algo que le encantaba hacer.