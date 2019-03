Doctores encontraron un ‘corazón de oro’ dentro del cuerpo de una niña

Una niña de solo tres años de edad fue llevada por sus padres al departamento de emergencias de un hospital de California, Estados Unidos (USA) debido a que ella no se sentía bien tras ingerir un objeto, que posteriormente fue identificado como un colgante de oro con forma de corazón. La historia se volvió viral en Facebook .

Según apunta The New England Journal of Medicine, la menor, que no ha sido identificada, sentía un malestar general, pero no había vomitado ni mucho menos presentado dolor en el pecho. Es por esa razón que los doctores del hospital decidieron hacerle una radiografía de tórax para averiguar qué pasaba.

Es ahí donde se percataron que la pequeña tenía un colgante de oro con forma de corazón en el esófago torácico proximal. En vista de ello, la niña fue sometida a un proceso de extracción endoscópica.

Si bien, de acuerdo a la citada fuente, la revisión mostró lesiones menores de la mucosa del esófago, ella logró recuperarse de la mejor manera y fue dada de alta.

La historia protagonizada por esta niña no tardó en compartirse en Facebook, donde se volvió viral. Diversos usuarios recalcaron que hay que estar siempre atentos a lo que hagan los niños, pues suelen ingerir lo que ven a su alrededor, sin conocer los daños que les puede generar. A su vez, manifestaron su alegría al saber que la menor se pudo recuperar.