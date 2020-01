Estados Unidos. El perder una mascota es una de las angustias más grandes que una persona puede sentir. Miles de usuarios se han emocionado al ver el conmovedor encuentro entre una mujer y su adorado perro, al cual no veía hace más de dos años. A través del grupo de Facebook ''Help Find Emmy Lou Harris (the dog)'', la dueña del can hizo pública la buena noticia. Esta es su historia.

Rebecca Bien es una ciudadana del estado de Kentucky, en Estados Unidos, que hace dos años y cuatro meses perdió a su perro de raza collie heeler-border, llamada Emmy Lou. Emmy se encontraba jugando con otros canes en setiembre del 2017 cuando decidió salir huyendo junto a uno de ellos. Desde esa fecha, Rebecca la buscó por toda la ciudad, pero no pudo encontrarla. Entonces pensó que quizás alguien más la tenía.

Con un ápice de esperanza, Rebecca decidió crear un grupo de Facebook llamado ''Help Find Emmy Lou Harris (the dog)'' para que las personas de su ciudad puedan dejar cualquier información que ayude a dar con el paradero de su perro. Gracias a eso, uno de los 750 miembros del grupo le avisó a la joven que había visto la fotografía de Emmy Lou en la página de Louisville Metro Animal Services.

Según indicó la joven, Emmy había sido encontrada por primera vez en diciembre del año pasado pero huyó de los rescatistas. Afortunadamente, el can fue visto nuevamente por el equipo de Metro Animal Services y esa vez no logró escapar. Fue así como la página de Facebook de la asociación compartió una fotografía del animal, esperando que su dueña pueda contactarlos y así sucedió.

“Metro la recogió cerca de Churchill Downs. Vivo a dos horas de distancia en Franklin, Kentucky, así que me subí a mi auto y llegué 20 minutos antes de que cerraran. Emmy nunca pasó una noche en el refugio”, señaló Rebecca Bien al medio Wave 3 News.

En las imágenes se ve a la joven ingresando al local de los rescatistas para recoger a su can, quien esperaba tranquila en una de las jaulas. Rebbeca acercó a su mano a Emmy esperando que ella pueda reconocerla y a continuación las lagrimas empezaron a brotar de sus ojos. No pasó más de unos segundos para que Emmy Lou la recuerde y empiece a saltar de la emoción, mientras su dueña no podía contener su llanto.

De esta forma, Rebbeca compartió el tierno video del reencuentro y agradeció a todos por su colaboración; así mismo se comprometió en ayudar a otros a encontrar a sus perros desaparecidos, a través de consejos que puedan ayudarlos en sus búsquedas.

