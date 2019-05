El emotivo homenaje de una graduada universitaria a sus padres agricultores e inmigrantes

Hombre le hace creer a todos que posa feliz junto a su esposa, pero impensado detalle revela su mejor secreto



Erica Alfaro, hija de migrantes mexicanos, que se graduó en la Universidad Estatal de San Diego, decidió honrar a sus padres de una manera muy especial por todo el esfuerzo para que ella culminara sus estudios: se fotografió en los campos de fruta donde aún trabaja su madre. La inspiradora historia es viral en Facebook.

“Con amor, dedico mi maestría a mis padres. Su sacrificio por venir a este país para darnos un mejor futuro valió la pena”, escribió Erica cuando compartió sus fotos de graduación en sus cuentas de redes sociales. En las imágenes se ve a la joven de pie con su toga y birrete junto a sus padres en medio de los campos.

Erica contó en declaraciones a CNN que sus padres son agricultores que nunca pudieron ir a la escuela. Su madre, Teresa Herrera, de 51 años, y su padre, Claudio Alfaro, de 50, son de Oaxaca, México, y hablan mixteco, una lengua indígena. Ambos emigraron a Estados Unidos por separado y se conocieron luego.



Erica Alfaro nació en Fresno, California, pero se crió en Tijuana cuando sus padres volvieron a México para que su madre obtuviera la residencia en EE.UU. Mientras crecía, Erica tenía que cruzar todos los días la frontera de EE.UU. y México para ir a la escuela. A los 15 años tuvo que dejar la escuela tras quedar embarazada.

"Un día le dije a mi mamá que estaba muy cansada y ella me dijo: ‘Así será la vida a partir de ahora. Las únicas personas que no tienen que pasar por esto tienen una educación’. Esas palabras se me quedaron", dijo Alfaro, de 29 años, en declaraciones a CNN.

A los 17 años, se inscribió en un programa de educación a distancia para culminar la escuela. Luego fue aceptada en la Universidad Estatal de California en San Marcos, pero durante su primer semestre, en 2012, a su hijo le diagnosticaron parálisis cerebral.

Las calificaciones de Erica sufrieron, pero ella siguió adelante, decidida a darles a ella y a su hijo una vida mejor, la vida que sus padres trabajaron arduamente para darle. “Me tomó casi seis años obtener mi licenciatura”, dijo Erica sobre su esforzado trayecto.

“La razón por la que comparto mi historia es porque quiero alentar a las madres solteras indocumentadas, y a las personas que sufren violencia doméstica, a que obtengan una educación y alcancen sus metas. Estas fotos representan a muchos de nosotros”, dijo Alfaro.

Alfaro añadió que su principal objetivo ahora es ser consejera escolar. Explicó que espera animar a los estudiantes con poca representación a continuar su educación. También quiere trabajar con víctimas de violencia doméstica y madres adolescentes.