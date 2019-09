Una jubilada británica de 66 años encuentra un anillo de la época de William Shakespeare

Se perdió durante un viaje en tren y se reencontró con su familia 20 años después



Sue Kilvert, una británica de 66 años, y desde hace cinco años aficionada a rastrear tierras con un buscador de metales, nunca se imaginó hacer un increíble hallazgo: un anillo de oro que podría pertenecer al mismísimo dramaturgo inglés William Shakespeare. Su historia se ha vuelto viral en Facebook.



Las tierras donde se realizó el hallazgo, en la localidad de Warwickshire, Inglaterra, solían ser propiedad de la familia Shakespeare, y una leyenda local se cree que el gran poeta inglés escribió allí su obra cómica 'As You Like It'.

La sortija está hecha en oro y cuenta con la inscripción 'La verdad no traiciona' en su interior. Ese tipo de anillos eran un regalo popular en Inglaterra y Francia en los siglos XV y XVII.

Kilvert informó sobre el hallazgo a los museos de Birmingham. Se espera que los especialistas tarden algunos meses en estudiarlo y determinar si la pieza perteneció al famoso dramaturgo inglés.

La mujer anhela quedarse con el anillo encontrado, pero si es reconocido como un "tesoro" en virtud de la Ley del Tesoro aprobada en 1996, estaría legalmente obligada a ofrecerlo a la venta a un museo a un precio establecido por un comité de expertos que encargará de ponerle un precio a la pieza hallada..