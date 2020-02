Dillon, un oso negro de ascendencia asiática y con una malformación dental, fue rescatado a final del pasado mes de enero en un club deportivo en la ciudad de Pennsylvania, Estados Unidos; sin embargo, debía ser sometido a un proceso de curación que consistía de una serie de cirugías, siendo la más urgente una intervención dental, la misma que fue ejecutada con éxito.

Según informó el medio Out There Colorado, Dillon era un oso con un pasado problemático que fue descubierto enfermo y sufriendo dentro de un pequeño espacio de concreto en el club de deportistas del Condado Unión de dicha ciudad, haciendo que activistas de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals por sus siglas en inglés, encargados del cuidado y trato ético de los animales) soliciten el traslado del animal a un ambiente adecuado.

La petición de la organización por la protección de animales fue acompañada por una carta del actor Alec Baldwin al gobernador de Pennsylvania, Tom Wolf, haciéndose esta efectiva y logrando el traslado de Dillon hacia el Wild Animal Sanctuary de Colorado.

Según los informes del nuevo lugar que tomó bajo su cuidado a Dillon, el plantígrado tenía un ligero sobrepeso y presentaba problemas de salud relacionados a su dentadura defectuosa y encías infectadas, todo originado por la malformación craneana.

Sin embargo, gracias al resultado positivo de la intervención quirúrgica a la que Dillon fue sometido gracias al apoyo de la gente, su historia fue compartida Facebook, donde se hizo viral en el acto.

Ahora, Dillon ha vuelto a jugar con todos su juguetes y muebles, según menciona The Animal Sanctuary, quienes lograron la intervención dental del oso gracias a la fundación dental veterinaria de PEIVDF, que le hizo el retiro de las raíces de dientes infectadas, así como el tapado de agujeros de drenajes de infección en sus piezas dentales y encías.

