Se gradúa en Harvard e invita a su profesora de primaria a la graduación

Personas que dejan huella. Judith Toensing no solo enseña a sus alumnos, sino que los inspira. La maestra de sexto grado de la Escuela Primaria de Yuma, en Arizona, Estados Unidos (EE.UU.), tuvo un fuerte impacto en una de sus estudiantes hace 21 años. La inspiradora historia ha cobrado eco entre los miles de usuarios de Facebook al punto de hacerse viral y llegar a los medios.

Al final del año escolar en 1997, la profesora escribió una nota en la boleta de calificaciones de su estudiante Christin Gilmer: "Ha sido una alegría tenerte en clase. ¡Sigue con el buen trabajo! ¡Invítame a tu graduación de Harvard!", sin imaginarse que 21 años después su alumna regresaría para invitarla a su graduación como Doctora en Salud Pública en la Universidad de Harvard.

Gilmer, que ahora tiene 33 años, solo tenía 12 en ese momento, pero mantuvo el mensaje de su profesora de sexto grado todos estos años. "Significaba mucho para mí saber que fuera de mi madre, alguien que me conocía tan íntimamente creía en mis sueños y en mi capacidad para cumplirlos", contó Gilmer a CNN.

La nota que la profesora Toensing escribió en el año 1997. (Christin Gilmer) La nota que la profesora Toensing escribió en el año 1997. (Christin Gilmer)

Gilmer, quien escribió una nota de agradecimiento antes de su graduación, dijo que Toensing fue la primera persona que la alentó a estudiar la carrera de Salud Pública. "Mi maestra Toensing me enseñó sobre los acontecimientos actuales, la salud mundial y los derechos humanos. Fue la primera persona que me transmitió apasionadamente la difícil situación de las personas que viven con VIH / SIDA", dice la carta de agradecimiento.

La emotiva publicación atrajo rápidamente la atención de los administradores escolares, que decidieron honrar a la maestra de sexto grado Toensing invitándola a la graduación en la Universidad de Harvard, sin ningún costo para ella.

La decana de la Escuela de Salud Pública de la reconocida universidad estadounidense, Michelle Williams, agradeció a la profesora Toensing y a todos los maestros de las escuelas públicas por el trabajo "inmensamente importante" que realizan.

"Usted no solo enseña a los jóvenes. Los inspira y los impulsa por un camino de satisfacción y servicio a los demás. Su trabajo es lo que hace posible nuestro trabajo", dijo Dean Williams sobre la profesora protagonista de esta historia que se ha convertido en viral entre los miles de usuarios de Facebook.

Esto sorprendió a Toensing, quien se sintió "sorprendida y pasmada" cuando recibió la invitación de Harvard, que Gilmer le entregó personalmente mientras dictaba una de sus clases en la Escuela Primaria de Yuma, en Arizona.

"Tengo altas expectativas de todos mis estudiantes, por lo que escuchar que Christin había logrado este objetivo no me sorprendió lo más mínimo", dijo Toensing a la cadena CNN. "Me siento honrada de que Harvard haya elegido contar la historia de Christin, su viaje y que yo fui una pequeña parte de ese viaje", agregó.

Gilmer, que obtuvo su Maestría en Salud Pública en la Universidad de Columbia, dice que Toensing siempre alentó a sus alumnos a pensar en formas de ayudar a los demás.

"Me encendió el fuego diciendo que ayudar a las personas es una herramienta poderosa y, a través de la educación, puedes servir mejor a las poblaciones necesitadas. Nunca olvidaré su pasión por los demás", dijo Gilmer.

La maestra Toensing, quien dice que esta experiencia la revitalizó y le dio energía para convertirse en una mejor maestra para sus estudiantes, elogió todo el trabajo arduo que Gilmer ha realizado y cree que esto es solo el comienzo de un gran futuro.

Toensing, quien enseñó a Gilmer todas sus materias de sexto grado, ahora enseña Estudios Sociales de sexto y octavo grado.