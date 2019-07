La historia del niño que estudia en la calle a 4 grados de temperatura y saca sobresalientes notas

Perros callejeros rescatan a bebé prematura que fue cruelmente abandonada en desagüe



La foto de un niño de 12 años que estudia en plena calle del centro de la ciudad de Córdoba (Argentina) a 4 grados ha dado la vuelta al mundo al punto de hacerse viral en Facebook. Los padres del pequeño, Angelo Barreda, trabajan como vendedores ambulante, por lo que el menor no tiene más opción que estudiar en estas difíciles condiciones. Una historia que ha conmovido a más de uno.

Cuando Angelo sale de la Escuela Técnica IPEC 57 de la ciudad de Córdoba, se dirige hasta el centro de la urbe para estar con sus padres Analía y Rafael. Se sienta en un macetero, improvisa un escritorio y se pone a hacer los deberes y estudiar inglés mientras sus papás atienden su puesto de venta de medias y ropa interior.



"En la prueba escrita de inglés me equivoqué en una cosa... pero saqué un 9.50. Me tomaron el nombre de las nacionalidades, los meses, los días y las estaciones. Valió la pena el esfuerzo... y un poco de frío hacía", dice Angelo en declaraciones al diario Clarín.

En uno de esos días, mientras Angelo estudiaba, la temperatura fue descendiendo desde los diez hasta llegar a los 4 grados. Sin embargo, allí firme y estoico se mantuvo el pequeño, que bien abrigado, repasaba al aire: “Winter, Spring, Summer, Autumn”. Cinco, diez veces repetía en voz alta el nombre de las estaciones.

"Me gusta la calle, pero yo tengo casa y voy a la escuela, no falto nunca... Y entiendo que si quiero estudiar, la calle es el único lugar porque mis papás trabajan ahí todo el día. Entonces, prefiero no perder tiempo", contó a la publicación citada líneas arriba.

"Tengo mucha facilidad para todo lo técnico -explica-, me gustan los autos, conozco cada una de las partes y quiero ser un especialista. Además, en casa, hago arreglos con soldador, aprendí a usarlo a pesar de que a mi papá no le gusta mucho. Pero me da permiso cuando él está al lado mío", añadió.

Angelo quiere graduarse en la escuela técnica, que lo formará para encontrar un trabajo afín, pero también está convencido que estudiará Derecho, “porque me gusta mucho las leyes, y además quiero estar preparado y tener herramientas suficientes en un país en el que no habrá muchas posibilidades”, sorprende el menor.

Si bien no le gusta para nada el fútbol en una ciudad que vibra por el deporte rey, a Angelo le encanta cantar y bailar, y cada tanto se anima a hacerlo en la calle. "Me gusta bailar reggaeton, y canto ‘Despacito’. Pero si tengo que elegir, me quedo con temas románticos, viejos, porque mi papá me hacía escuchas a Sandro, Leo Dan y Camilo Sesto".

"Mi hijo nos ayuda, hace de todo, pero yo le insisto para que estudie, para que tenga la mayor cantidad de conocimientos, porque yo soy un analfabeto que no sabe leer ni escribir, y tengo que vender medias en la calle para llevar comida a mi casa", revela el padre del pequeño Angelo tras ver la imagen viral.

Analía, la madre de Angelo, cuenta que el jueves por la tarde lo había mandado a Angelo a estudiar en un bar de un amigo cercano, "porque el frío era tremendo, pero él quería estar cerca de nosotros, vernos y charlar, entonces lo dejé no muy convencida. Él muchas veces estudia en la calle, dice que es mejor que hacerlo de noche, cuando ya está muy cansado".

Los padres no quieren dejar pasar la ocasión de esta repentina fama para buscar oportunidades para Angelo, “para que pueda conseguir una beca para estudiar en las oficinas cordobesas de Fiat o Renault. Sería de gran ayuda, porque no podemos pagarlas y creemos que Angelo tiene un futuro enorme. Ojalá nos puedan ayudar”, se anima a pedir Rafael con cierta timidez.