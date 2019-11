Rachel y Alister son dos australianos que tenían 18 y 21 años cuando comenzaron un romance. Él se quedó sin su trabajo en un restaurante. Fue entonces cuando Rachel decidió prestarle 1.000 dólares australianos para que afronte sus gastos. Sin embargo, terminaron su relación y Alister no llegó a devolverle todo el dinero prestado a Rachel. Lo que vino luego es viral en Facebook .

Con el paso del tiempo, el círculo de amigos que conocía a Alister dejó de tener noticias sobre él. La madre del joven, incluso, le contó a Rachel que había sido asesinado por unos moteros a los que les debía dinero. Ella no pidió ninguna prueba que certificase la muerte de su exnovio, por lo que siguió adelante con su vida.

Unos meses después, Rachel fue con un amigo al restaurante en el que solía trabajar el hermano de Alister. Cuando llegó, le preguntó a una mesera si su excuñado vivía allí. Esta le dijo que no, pero su respuesta dejó a Rachel con la boca abierta: el que sí trabajaba en la cocina del local era el propio Alister. Es decir, no estaba muerto.

En ese momento, Rachel pidió al responsable del restaurante que le dejase ver y hablar con su exnovio que supuestamente estaba muerto, pero este no se lo permitió. Lo intentó reiteradamente pero en esa ocasión no logró ver a Alister, su ex que le debía dinero.

Sin embargo, un tiempo después, Rachel volvió a coincidir con Alister en otro restaurante. En aquella ocasión si que pudo hablar con él. Le recordó sobre la deuda, pero este se negó a pagarle. Rachel tampoco tuvo oportunidad para preguntarle sobre su “falsa muerte” a manos de un grupo de moteros australianos.

