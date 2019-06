Hombre sin hogar regresa a la universidad para terminar la carrera que abandonó hace más de 40 años

Tom Peters, el hombre que se siente un dálmata y pide ser reconocido como el primer 'transespecie'



Eddie Hall, el ‘hombre más fuerte del mundo’ cambió su físico tras sentir que ‘moría’ al levantar 500 kilos



Un hombre sin hogar se ha convertido en viral a través de Facebook luego que anunciase su regreso a la universidad para terminar la carrera que abandonó hace más de 40 años. Miles de cibernautas en las distintas redes sociales han saludado la decisión de David Carter de regresar a terminar lo que le falta de estudios.

Casi todos los días durante los últimos seis años, los estudiantes de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) han visto a Carter, de 67 años, mendigando cerca del campus. Después de encontrarse con él en numerosas ocasiones, el estudiante Ryan Chandler decidió entrevistarlo para una tarea para el Daily Texan.

"Pensé que sería una buena persona para hablar sobre temas de personas sin hogar", contó Chandler a la revista People. Chandler no solo obtuvo información de primera mano de cómo viven las miles de personas que no tienen un techo, sino que descubrió que él y Carter tenían mucho más en común de lo que él pensaba.

Carter le explicó a Chandler que una vez fue estudiante en Universidad de Texas, estudiando arte con una beca.

Sin embargo, su carrera académica se detuvo después de que un accidente le lastimara la mano. Abandonó el estudio después de haber completado 87 créditos a los 23; le quedaba aproximadamente un semestre antes de la graduación, informaron Alcalde y Spectrum News Austin.

Después de dejar la escuela, Carter luchó durante años, enfrentando a un cuadro de esquizofrenia, el abuso de sustancias y la falta de vivienda. Más tarde, Carter le reveló a Chandler que quería volver a la escuela a terminar lo que nunca pudo.



"Cuando escuché sus antecedentes, me sorprendí, así que nos mantuvimos en contacto y nos hicimos amigos", indicó Chandler. "Después de que publiqué un artículo sobre él en diciembre, su historia ganó cierta atención local y me puse al día con la universidad". Durante los últimos seis meses, Chandler ayudó a Carter a ser readmitido.



“David tiene la inteligencia y el impulso para volver a la escuela. Su situación simplemente le impide tener un medio de comunicación confiable y el tiempo para trabajar en el proceso".

"Habiendo pasado por el muy burocrático proceso de ingreso a la Universidad de Texas, pude simplemente proporcionarle las conexiones y las comunicaciones, establecerle un asesor y pagar pequeñas tarifas relacionadas con su solicitud", explica Chandler.

Hace dos semanas, se enteraron de que Carter volvería a las aulas a terminar su carrera. "David y yo estamos emocionados, pero honestamente, nerviosos al mismo tiempo", reveló Chandler. "David no ha sido un estudiante desde los años 70, y desde ese momento, ha pasado por muchas dificultades que la mayoría de los estudiantes nunca tienen que experimentar", explicó.

"Va a ser un camino muy largo por delante, y esto es más un principio que un final", agrega.

Carter también expresó su gratitud por Chandler, y le reveló a Spectrum News Austin que su regreso a la universidad es "la mayor bendición que he recibido". "Hizo lo que tenía que hacer para que me inscribiera en esas clases, y no podría haberlo hecho sin él", agregó Carter.



Chandler reveló a través de sus redes sociales que un miembro de la Asociación de Ex-Estudiantes de la Universidad de Texas se ha "comprometido a pagar" la matrícula de Carter.