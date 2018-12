Interrumpen su boda por una noble causa navideña y sorprenden a todos en redes sociales

Antes de comenzar un nuevo capítulo de sus vidas, una pareja decidió ayudar a quienes más lo necesitan, solo que buscaron un poco de ayuda en los invitados de su boda. El singular y noble gesto por Navidad se ha convertido en viral en Facebook. Ocurrió en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos (EE. UU.)



Después de que Brad y Jessica Bond se dieran el sí, los recién casados ​​llevaron a sus invitados a una tienda local para comprar algunos regalos por Navidad. Pero la pareja no buscaba llenar su árbol de presentes, sino que querían regalos para donarlos a una organización benéfica que los lleva a los niños más necesitados.

"En nuestro aniversario, vamos y compramos juguetes para los nilos necesitados", dijo Brad a sus invitados a la boda después de la ceremonia. "Así que hoy, en el día de nuestra boda, queremos comenzarde la misma manera, pero queremos que todos ustedes nos acompañen en esta tradición", añadió el agradecido novio.

La pareja comenzó a donar jugutes a la institución benéfica Toys For Tots hace siete años, cuando Brad llevó a Jessica a comprar regalos en su primera cita, recordó el novio a los medios de prensa que llegaron hasta el centro comercial para registrar el singular hecho que se ha convertido viral entre los usuarios de Facebook.

"Es algo que ha sido una tradición para nosotros, desde que empezamos a salir", dijo. Para Brad, el gesto era su forma de compartir algo personal con la mujer que le había robado el corazón. "Le expliqué que mis padres siempre han hecho que la Navidad sea especial para mí", contó.

Después de que la pareja compartiera su primer baile en la noche, entregaron tarjetas de regalo de $10 a sus invitados y luego se dirigieron a una tienda local, aún con su atuendo de boda, para comprar juguetes para los niños más desfavorecidos por Navidad.

"Si podemos hacer que algunos niños sonrían en Navidad, no importa si fue un día o una relación, tuvo éxito", dijo Brad a los medios de comunicación. "Me encanta", dijo Jessica por su parte. "Me siento la chica más afortunada del mundo".