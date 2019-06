Joven recibe una postal escrita hace 112 años y ahora busca a familia de destinataria

Compró pieza de ajedrez por 6 dólares sin imaginar que años después iba a ser subastada por más de un millón



El servicio de correo del Reino Unido entregó hace unos días una postal muy especial: una que fue escrita hace 112 años. La tarjeta la ha recibido Michaela Webber, que nada tiene que ver con la destinataria de la misiva, pero ahora es inquilina en esa casa y se quedó sorprendida al ver la carta. La historia es viral en Facebook.

Webber creyó que había un fantasma viviendo en su casa. El sello postal de 1907 la sorprendió, según detalla el Plymouth Herald. De inmediato le tomó una foto para contarle a su madre lo que estaba pasando y acto seguido se puso a investigar hasta dar con que la señorita Wiltshire vivió en su casa a principios del siglo XX.

La carta está firmada por Albert para avisar de que estaba enfermo y que no estaría de vuelta para la Navidad. “Querida Vie, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa todos se encuentre bien, Albert”, se lee en la postal que incluye besos a su destinataria.

La fotografía que aparece en la parte frontal muestra un antiguo cuartel de Crownhill, que se construyó para acoger a los soldados de tránsito para operaciones en el extranjero en 1891, aunque luego se siguieron utilizando en la Primera Guerra Mundial. Hoy en día ya no existe más el lugar desde donde se escribió la singular postal.

Michaela no sabe muy bien qué hacer ahora con la carta que tardó 112 años en llegar a su destino. Le pareció curioso contar su historia a la prensa local y contó que le gustaría llegar algún día a contactar con la familia de la señorita Wiltshire para hacerles entrega de una postal que les pertenece y que nunca pudieron leerla.

De acuerdo al diario The Sun, es poco probable que la postal estuviera en las oficinas del Royal Mail desde 1907, lo que ven con más opciones desde el servicio de correos es que alguien debió encontrársela recientemente y decidió enviarla.