Los servicios de taxis por aplicativo cada vez más tienen mayor acogida en nuestra sociedad, pero ¿realmente son responsables y seguros? Al parecer, no. En Reino Unido, Miniver Larman ingresó a una app y solicitó un viaje hasta su casa en la ciudad de Oxford, pero tres meses después el conductor la localizó mediante Facebook para hacerle una invitación.

Larman, quien relató su indignante historia viral, aseguró que durante el trayecto no ocurrió ningún problema e incluso disfrutó de una agradable charla con el taxista. Ella no pensó más en eso hasta que la semana pasada recibió un mensaje del conductor a través de las redes sociales.

“¡Oye! Entonces, desde que tuvimos una pequeña charla encantadora en mi taxi después de su viaje al teatro de Londres, su nombre se me quedó grabado en la cabeza. Espero que no le moleste que le envíe un mensaje, me pregunto si le gustaría ir a tomar una bebida en algún momento... De hecho, hay cosas realmente interesantes en Southampton este fin de semana”, decía el texto que compartió.

Estaba aterrorizada

En diálogo con Kennedy News and Media, la asistente de marketing confesó que el comportamiento del hombre la incomodó. “¿Cómo esta persona no se ha dado cuenta de lo espeluznante que es? Empecé a sentirme insegura porque me dejó en mi casa. Creo que es muy poco profesional y pone a las mujeres en una posición realmente peligrosa”, sostuvo.

Mujer se sintió acosando luego de recibir el mensaje sin previo consentimiento de un taxista. (Imagen referencial: Pixabay)

En ese sentido, la joven de 25 años recordó que utilizó su nombre completo para reservar el viaje en la app y piensa que el sujeto guardó sus datos a partir de ahí. “Les has confiado tu dirección y has confiado en que te llevarán a casa de manera segura y también, como mujer, no debería ser que si eres amable con alguien eso significa que te estás acercando a ellos”, comentó Larman.

Según detalló The Sun, Miniver se quejó con la compañía. Ante esta denuncia, un empleado le indicó que un gerente investigaría el caso. Sin embargo, no supo nada más desde entonces.

Apoyo en redes

Asimismo, Larman tuiteó sobre su incómoda experiencia junto con una captura de pantalla del mensaje. “Literalmente, la cosa más espeluznante. Por favor no hagas esto”, indicó. La citada agencia precisó que muchos internautas mostraron su solidaridad con la muchacha y aseguraron que el taxista actuó de manera inapropiada.