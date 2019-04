Keanu Reeves donó millones de dólares en secreto a hospitales infantiles durante varios años

Keanu Reeves es un actor reconocido en todo el mundo por sus papeles en distintas películas, siendo renombrado por el papel de 'Neo' en Matrix o el mismísimo 'John Wick'; sin embargo, en los últimos días apareció una historia en Facebook que lo ha convertido en tendencia y que te la contaremos a continuación.

Desde que era pequeño, Keanu Reeves tuvo una vida muy difícil y es que la convivencia con un padre alcohólico que posteriormente abandonó a él y a su familia no fue sencilla. Eso, sumado a la leucemia que padeció su hermana Kim, lo transformó en una persona con valores que demuestra día a día.

En los últimos meses, Keanu ha sido 'reflotado' por los distintos medios de prensa y las redes sociales luego de que se descubriera que este estuvo donando millones de dólares durante varios años a distintos hospitales infantiles bajo el anonimato.

Pasa que Reeves tiene una fundación que se encarga de ayudar a las personas que padecen de Cáncer y él ha estado donando a distintos lugares sin que nadie sepa su nombre.

“Tengo una fundación privada que existe desde hace cinco o seis años y ayuda a algunos hospitales de niños y la investigación del cáncer. No me gusta asignarle mi nombre, simplemente dejo que la fundación haga lo que hace “, acotó humildemente a Ladies Home Journal en el 2009.

El caso con su hermana Kim fue, sin duda alguna, una de sus mayores motivaciones para seguir adelante en la vida y ayudar a las personas que más lo necesitan y que, en muchas ocasiones, no tienen a alguien que les de 'ese empujón' que en ocasiones necesitan.

"Cuando el dolor se agravó, él se sentaba conmigo y me tomaba de la mano… Me apoyaba y me consolaba todo el tiempo, incluso cuando estaba lejos", afirmó la hermana de Keanu muy feliz de tener a alguien como él en el momento más difícil de su vida.

Dicha situación le dio un nuevo sentido al día a día del actor: "Ella es tan valiente, y quiero lo mejor para ella. Puedes protagonizar películas de éxito, pero eso no es nada comparado con pasar por lo que Kim ha pasado".

Recordemos que Keanu Reeves es de esas personas que no suelen vestirse con cosas llamativas, va en taxi, tren y se sienta a leer en los parques como cualquier persona ah, y por si crees que esto solo lo hace como medio para 'publicitarse', pues no ha hablado sobre estas donaciones desde la última y única vez que lo hizo, en el año 2009. Un grande.

