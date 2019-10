▶ Novia recluta a sus abuelas para ser las ‘niñas de las flores’ en su boda y la ceremonia se hace viral

“El mundo fue y será una porquería ya lo sé” dice el tango argentino Cambalache. Sin embargo, personas en todo el planeta ponen su granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Tal es el caso de la ciudadana británica Eileen Johnson, quien a sus casi 8 décadas de vida, ha emprendido una titánica labor – junto a algunos voluntarios - en beneficio de una población vulnerable: los niños refugiados.

Su historia – que ha sido convertida en un viral inspirador a través de Facebook gracias a BBC – es la de una mujer que a pocos meses de cumplir los 80 años se ha armado de palitos de tejer. Su misión es sorprendente: tejer 2020 jumpers y cardigans en un año para los niños refugiados.

“El próximo año cumplo 80 años y pensé que sería una bonita idea hacer algo que valga la pena. Y el tejer pareció encajar”, indicó en el video de BBC que ha sido compartido más de 2,5 mil veces. “¿Por qué no tejo 2020 cardigans y jumpers y consigo la ayuda del pueblo de Cardigan?”, se preguntó sobre esta noble iniciativa.

“He vivido una guerra de niña y conocí un poco de lo que están pasando (los niños refugiados)”, contó la Johnson, quien como buena experta en el arte del tejido no parece perder un solo punto mientras conversa. “No puedo sentarme y no hacer nada. Tengo que hacer algo, tengo que mantenerme ocupada”, agregó.

La mujer pasa gran parte de su tiempo tejiendo en un café y enseña a los niños que ocasionalmente llegan. “Ahora quizá los niños no tejen, están todos con sus teléfonos así que ahora es agradable animar a los niños a tejer”, añadió.

De acuerdo al video de BBC en Facebook, su equipo ya ha tejido más de 100 prendas. Los voluntarios esperan terminar el objetivo de las 2020 para septiembre de 2020.

Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por los usuarios en Facebook. Algunos han recordado que sus madres o abuelas han tejido, quizá en menor cantidad, para personas de escasos recursos en sus propias ciudades. Otros han intentado ponerse en contacto con organizaciones que tengan programas similares o donde puedan colaborar. Después de todo, todos ponemos poner un granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor.

