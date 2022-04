Daniel Medina es el protagonista principal de una historia que se convirtió viral en redes sociales. El joven de México se quejó ante una empresa que al comprar una caja de pasteles de chocolate solamente vino uno de ellos. Sin embargo, otro cibernauta le indicó que a él le llegó uno de más. A partir de este comentario, ambos hombres se conectaron con una misión especial.

Compró un chocolate faltante

Todo comenzó cuando Daniel Medina Douriet utilizó su cuenta de Facebook para subir una fotografía de un paquete de chocolate, que en lugar de presentar 2 dulces traía 1 solo. Frente a esta denuncia, la empresa fabricante le respondió.

“Hola, Daniel. Queremos ayudarte, para eso necesitamos que nos proporciones un número telefónico, nombre completo y que cuentes con estos datos del producto: número del código de barras, fecha de caducidad y número de lote (se ubica debajo de la fecha de caducidad)”, se pudo leer en el extenso mensaje.

Daniel mostró el paquete que llegó con un chocolate menos. (Imagen: @ordurebizarree / Twitter)

El viaje del chocolate faltante

Pasaron los días y Daniel Medina, de Los Mochis (Sinaloa), recibió una notificación. Se trataba de Rodolfo Garza, quien no dudó en comentar su publicación. “Oye wey no me lo vas a creer pero me lo pusieron a mi, jajajaja me vinieron 3 Choco Roles y es un paquete de 2 normal. Dime a dónde te lo mando aquí lo tengo”, escribió el muchacho junto a una imagen de los 3 chocolates.

Luego de intercambiar mensajes, Rodolfo preparó el envío para mandar las golosina desde Monterrey hasta la casa de Daniel. En total, el paquete recorrió más de 1 200 kilómetros. Para evitar problemas en el trayecto, Rodolfo envolvió varias veces el chocolate.

Daniel recibió la encomienda que mandó Rodolfo con la golosina que le faltaba. (Imagen: @ordurebizarree)

Afortunadamente, la encomienda de Rodolfo Garza llegó a Sinaloa en perfectas condiciones y Daniel pudo disfrutar del dulce. Incluso, le agradeció al regiomontano y publicó las fotos del encargo.