La que leerás a continuación es una de esas historias que pueden animar a muchas personas a luchar a diario para lograr sus objetivos, por más difíciles e inalcanzables que estos parezcan. En Facebook se dio a conocer el caso de un ciudadano estadounidense que tuvo que bajar 80 kilos para poder ingresar a la policía. Hace unos días se graduó de oficial y hoy su ejemplo de perseverancia es apreciado por miles de personas en todo el mundo.

El pasado 4 de noviembre, en un post publicado en Facebook , el Departamento de Policía de Richmond, capital del estado de Virginia, dio a conocer la historia del agente Romar Lyle, cuya transformación física le valió para enrolarse a ese cuerpo estatal.

El ahora oficial contó que hace unos años llegó a pesar más de 180 kilos (400 libras), por lo que en ese momento no pudo concretar su deseo de convertirse en un agente del orden.

“Sabía que quería hacer algo en la aplicación de la ley, pero en ese momento no había manera de que hubiera sido capaz de lograr ese sueño a mi peso actual. Si yo quería trabajar en este campo (de policía), tenía que seguir trabajando en mi salud y fitness”, dijo el efectivo, según la historia contada en Facebook .

Cuando estudiaba en la escuela de posgrado, el oficial Lyle se inscribió en clases de crossfit y comenzó a trabajar su cuerpo con la firme convicción de perder peso. En un principio llegó a bajar 45 kilos (100 libras), y en ese momento se dio cuenta que nunca más quería volver a usar pantalones de talla 54.

El agente perdió en total 80 kilos, más de 10 de ellos durante su etapa de preparación en la academia policial.

“Fue una de las cosas más desafiantes que he tenido que hacer, pero me ha enseñado tantas habilidades de vida y lecciones valiosas que voy a llevar por el resto de mi vida. Me despierto todos los días sonriendo porque cuando pienso de vuelta en todas las cosas que he hecho para llegar aquí, me recuerda que todo es posible”, manifestó.