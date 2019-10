Mackenzie Makatche quería tener más perros, pese a que ya tenía siete, pero esta vez para algo diferente: junto a su mamá quería iniciar una organización de terapia para visitar a personas que se hallan hospitalizadas. Su conmovedora historia de cómo lo logró ha llamado la atención en Facebook al punto de hacerse viral.

La madre de Makatche, Diedre, fue diagnosticada con un cuadro de cáncer de colon en etapa cuatro en el año 2016. Y así, el primer paciente que los perros de la familia ayudaron a través de su compañía fue la mujer que primero los cuidó y atendió a ellos.

Ambas decidieron crear una cuenta de Facebook para dar a conocer las actividades de su clan canino en Glen Mills, y ya más de 37 mil personas los siguen. Comparten la lucha de Diedre y piden apoyo y oraciones. “Significa mucho para mi madre que a la gente le importara”, dijo la joven de 28 años a The Philadelphia Inquirer.

“Si no fuera por los perros, habría tantos días que me habría quedado en la cama después de la muerte de mi madre. Me dieron tantas sonrisas cuando necesitaba sonreír”, agregó Makatche,

Mackenzie decidió perseguir así el sueño de su madre y crear un grupo de terapia con la ayuda de perros de raza Terranova. The Newf Crew ahora da apoyo a nueve perritos: Guinness, Murphy, Storm, Skyy, Aisling, Oliver, Belle, Duncan y Coeli, y tres cachorritos, que pronto se irán con sus nuevas familias.

Con sus 9 perros visitan y ayudan a personas hospitalizadas en su tratamiento. (The Newf Crew)

Tres de los perros adultos han completado ya el entrenamiento de terapia y dos más están en proceso. La joven comparte el proceso en Facebook para todos sus seguidores que la apoyan. “Le permite a la gente ver que no hay nada sospechoso en esto”, explicó.

De más de 25 cachorros que ha criado, Makatche se ha mantenido en contacto con todas sus familias menos una. “Les envío todas las tarjetas de Navidad todos los años”, explicó al citado medio.