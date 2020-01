Ir a un hospital no es precisamente la experiencia más agradable para un menor de edad, sobre todo cuando se encuentra mal de salud y requiere atención médica con urgencia. No obstante, ese momento puede ser más cómodo y llevadero si es que el niño tiene la buena fortuna de ser atendido por un profesional empático y sensible. Alguien, por ejemplo, como el doctor Robert Parry, quien es conocido en el hospital para el que trabaja por su excepcional manera de llegar a sus pacientes. Su historia, como era de esperarse, se hizo viral al ser compartida en Facebook.

El doctor Parry tiene 58 años y dice haber participado en más de 10,000 cirugías a lo largo de su carrera como médico. Actualmente trabaja en el Akron Children’s Hospital, en Ohio (Estados Unidos), y hace un tiempo encontró una simpática manera de engreír a los chicos que llegan a sus manos. Después de cada operación, el galeno cambia el bisturí por los lápices de colores y se pone a dibujar un personaje animado en los vendajes que luego usará para proteger las heridas de sus pacientes.

“Trabajar con niños es divertido para mí. Sé que suena extraño que operar con niños sea algo divertido, pero ellos son tan resistentes, son tan optimistas. Si algo es 90% malo y 10% bueno, van directamente a ese 10% bueno”, asegura el doctor, que también es conocido, entre otras cosas, por sus cajas de bolígrafos y lápices de colores.

Estos son los dibujos que el doctor Parry hace en los vendajes que luego coloca en las heridas de sus pequeños pacientes | Foto: Facebook / Akron Children's Hospital

Desde Mickey Mouse hasta Batman, pasando por las inconfundibles Tortugas Ninja, el doctor Parry plasma su arte en cada uno de los personajes infantiles que dibuja en los apósitos. Ese detalle representa para él una forma de decirles a sus pacientes que “no (solo) eres alguien a quien operé”.

“Los defectos congénitos nos mantienen en el negocio. No es glamoroso, pero es increíblemente importante arreglar cosas que están rotas y que los niños crezcan sin saber lo que pasó”, cuenta el doctor, que confiesa, además, que le gusta tratar con los familiares de los niños a los que opera.

“No es una carga para mí. Soy empático sin inhalarlo todo yo mismo. Puedo ayudar a través de la gente. Es bueno hacerles saber que cuidarás a su hijo”, afirma.

