Cuando uno es joven, muchas veces tiende a sentirse la persona más fuerte del mundo, aquella a la que nada le puede pasar hasta que la vida te da un ‘golpe de realidad’ que muchas veces no es muy grato que digamos, tal es la historia de este muchacho en Estados Unidos que tiene una historia muy triste y preocupante que se ha hecho viral en Facebook en los últimos días.

La moda entre los chicos y chicas de ahora ya no está en los productos que llevan un alto índice de nicotina, específicamente refiriéndonos a los cigarrillos y es que se podría decir que ‘ahora piensan más en sus vida’; sin embargo, la desinformación los llevó por el rumbo de los denominados ‘cigarros electrónicos’, de los cuáles se piensa que no causan daño pero sin saberlo están matándose.

Según un estudio publicado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, replicado por la CNN, el humo provocado por los cigarros electrónicos induce a un adenocarcinoma de pulmón e hiperplasia urotelial de la vejiga en ratones.

En el experimento, se colocaron a 40 de estos animales ante la exposición del humo del cigarro electrónico y el resultado fue este: 9 de estos tienen cáncer al pulmón, 23 estaban en una etapa temprana de cáncer de vejiga y el resto se salvó aunque tienen la posibilidad de padecer esta enfermedad más adelante.

Ahora que ya se está en contexto, ¿qué ha sucedido con el muchacho y por qué su pulmón tiene una ‘edad avanzada’ para los años con los que cuenta? Pasa que Adam Hergenreder, muchacho que vive en Dallas, Illinois (Estados Unidos), ha sufrido de una enfermedad degenerativa que ha hecho que uno de sus órganos más vitales, los pulmones, envejezcan a una velocidad increíble, a causa de los cigarros electrónicos.

“Primero comencé a vapear sólo para encajar, porque todos los demás lo estaban haciendo”, acotó Adam a la CNN cuando estos le hicieron una entrevista para la investigación de su caso mientras este tosía con mucho dolor postrado en la cama de un hospital.

Adam tomó en cuenta el ‘consejo’ de muchos de sus amigos que le dijeron que la presentación del cigarro electrónico mostraba que este era más sano que los cigarros normales ya que no contenía nicotina sin saber que esto le pasaría factura más adelante. “Antes era un luchador del equipo universitario y es posible que nunca pueda luchar porque es un deporte muy físico y mis pulmones podrían no ser capaces de soportar ese esfuerzo... Es triste”, prosiguió.

La palabra de la madre

La mamá de Adam se mostró muy preocupada por la situación que estaba viviendo su hijo y no solo eso, sino que también por el tema de la desinformación que están teniendo todos los jóvenes en estos momentos que consumen el cigarro electrónico a diestra y siniestra.

“Se despertaba por la mañana y fumaba con ese Juul (nombre de la marca) y luego tosía”, dijo la madre acotando también que Adam llegó a hacerlo en reiteradas ocasiones en el día. “Lo aspiraba varias veces durante el día. Mi hijo estaba consumiendo una cápsula y media cada dos días, o un día y medio”.

¿Qué dijo el doctor que lo atendió a Adam?

“Es una enfermedad pulmonar grave, especialmente para una persona joven. Le faltaba el aliento, respiraba con dificultad. Era muy preocupante que tuviera un daño pulmonar significativo y posiblemente le queden algunos cambios residuales después de que se recupere de esto”, afirmó el doctor Stephen Amesbury, uno de los especialistas que lo atendió.

También resaltó la labor de la madre por la reacción rápida al ver que su hijo no estaba tosiendo de una manera normal. “Si su madre no lo hubiera llevado al hospital en los siguientes dos o tres días, su respiración podría haber empeorado hasta el punto de que podría haber muerto”.

Adam sigue tratando de llevar una vida normal aunque ya no puede hacer el esfuerzo físico que antes realizaba, dejándolo a un ritmo más ‘cansino’ y obviamente, sin más vapeo en su mundo.