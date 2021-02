Una hermosa historia con un final feliz ha conmovido a millones de usuarios en Facebook , Instagram y todas las redes sociales. Uno de los protagonistas contó, quizás con lágrimas en los ojos, el momento exacto en que su mascota, un pastor alemán de 6 años, le salvó la vida luego que sufriera un ACV. A través de una foto viral se difundió lo que pasó con Brian Myers y la dulce Sadie.

Meses atrás, en 2020, el hombre que reside en Nueva Jersey, Estados Unidos, conoció a la perrita cuando visitó el refugio Ramapo-Bergen Animal Refuge . Tras completar la documentación pertinente, Brian procedió a adoptar a Sadie. Rápidamente ambos entablaron un vínculo especial. “Brian valoraba su inteligencia, su decisión a la hora de confiar y su feroz lealtad una vez que había adquirido esa confianza. Le dio a Sadie una segunda oportunidad en la vida, adoptándola y cobijándola en su casa”, contó el refugio en una publicación de Facebook .

La última semana de enero, Brian sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) . “Estaba durmiendo y necesité ir al baño por la noche. En cuanto pise el suelo, me caí y me golpeé contra el piso. No pude volver a levantarme”, contó el hombre en conversación con la cadena WCBS-TV. ¿Cómo le salvó la vida Sadie? Pues la perrita reaccionó rápidamente y lo mantuvo despierto.

“Ella le lamió la cara para mantenerlo despierto y lo ayudó a arrastrarse por la habitación hasta poder alcanzar su teléfono móvil. Sadie fue la única razón por la que el hombre pudo pedir ayuda”. Fue así como ahora Sadie le dio a una segunda oportunidad de vida a Brian”, siguió contando Ramapo-Bergen Refuge.

Logró llamar al 911 y pedir una ambulancia. Según detallan en la publicación viral de Facebook, el hombre aún continúa rehabilitándose en el hospital, mientras que Sadie se quedó bajó el cuidado del hermano de Brian. Todos los días él y su compañera de cuatro patas se ven a través de una videollamada.

“La amo más de lo que puedo expresar. Ella estuvo ahí para mí en mi momento de crisis y supo instintivamente qué hacer de alguna manera. No me habría levantado del suelo si ella no hubiera estado ahí para mí”, siguió contando Brian Myers a WCBS-TV.