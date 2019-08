Luchó en la II Guerra Mundial y ahora, a sus 99 años, brilló en el Mundial de Tango

Gorila se reencuentra con la persona que lo crió y su insólita reacción conquista a todo el Internet



La más reciente edición del Festival y Mundial de Tango 2019, realizado en Buenos Aires, Argentina, tuvo como uno de sus protagonistas a James McManus, un irlandés de 99 años que tiene una historia de vida bastante particular. La organización del evento dio a conocer su caso a través de un video de Facebook que se ha convertido en todo un fenómeno viral.

Aunque el Mundial de Tango se realizó del 8 al 21 de agosto, don James McManus planificó su participación en el mismo con varios meses de anticipación. Según informa el medio irlandés RTE, la organización Waterford Tango, a la que pertenece el nonagenario, inició hace un tiempo una campaña en GoFundMe con la finalidad de recolectar los fondos necesarios para cubrir el viaje del experimentado bailarín hacia el territorio argentino.

Si bien su modesta manera de ser le hace pensar que no es un gran bailarín - dice ser un “entusiasta” aprendiz –, don James McManus cuenta con orgullo que se interesó por el tango en 2002, cuando estaba cerca de cumplir 80 años. Desde esa época hasta la fecha no hay martes en el que deje de asistir al taller de baile de la organización Waterford, que al notar su estilo elegante, delicadeza y precisión al momento de bailar, no dudó en enviarlo como su representante a la competencia que tuvo lugar en Buenos Aires.

El veterano de guerra cumplirá 100 años en enero de 2020. A pesar de su avanzada edad, él quiere volver a Argentina para seguir bailando tango | Foto: Captura / Facebook Festivales de Buenos Aires Foto: Captura / Facebook Festivales de Buenos Aires

Aunque nació en Escocia, don ‘Jim’ – como es conocido en su entorno más cercano – se afincó en Irlanda en su adultez temprana, justo después de servir en la Segunda Guerra Mundial. El 5 de enero de 2020 cumplirá 100 años y atribuye su larga vida al ejercicio físico y la comida saludable. Además, dice con orgullo que nunca le llamaron la atención el alcohol ni los cigarrillos.

En un video de Facebook compartido en la página del Mundial de Tango, el veterano de guerra explicó cómo nació su pasión por este clásico y elegante baile: “La gente ama el tango, más que cualquier otra danza en el mundo. La vi y pensé: es una danza hermosa, tengo que aprenderla. Cuando escuchas la música es asombroso. Todo el cuerpo se mueve al ritmo de la música, tu cerebro se activa al navegar alrededor de la pista. ¡Es el mejor ejercicio para el cuerpo!”, asegura.

James bailó en la primera ronda de clasificación con su pareja argentina, Lucía Seva, y se ganó el mayor aplauso del público que llegó hasta el local Usina del Arte, ubicado en el tradicional barrio porteño de La Boca. El video compartido en Facebook lo muestra en plena faena, impecablemente vestido y haciendo gala de sus mejores pasos de baile al compás de la música. Aunque no ganó, el nonagenario cumplió un dignísimo papel y obtuvo el reconocimiento de todos los asistentes a la gala.

Don James y su pareja argentina se ganaron los aplausos y ovaciones del público que asistió al evento | Foto: Captura / Facebook Festivales de Buenos Aires Foto: Captura / Facebook Festivales de Buenos Aires

Aunque decidió participar en el torneo para ver “hasta donde llegaba”, James McManus cree que el haber bailado tango en la capital argentina le ha permitido cumplir uno de los sueños más importantes de su vida. El exsoldado asegura que su meta para el próximo año es volver a Buenos Aires, no solo para formar parte del festival sino para ganarlo.

Mira a continuación el video viral de Facebook sobre la participación de ‘Jim’ en el Mundial de Tango celebrado en Argentina:

