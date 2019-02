Madre recorre universidad mostrando foto de su hijo desde su celular para conseguirle cita

Una madre ha causado gran impacto en Facebook luego que se conociera que recorre la Universidad de Towson, en Maryland, Estados Unidos (USA), mostrando la foto de su hijo a estudiantes con el fin de conseguirle una cita. La historia viral no deja de ser comentada en la popular red social.

El comportamiento de la mujer, que no ha sido identificada y que se presume que tiene alrededor de 50 años, ocasionó que varios alumnos se quejaran en el Departamento de Policía de la casa de estudios, que ya anunció que decidió buscarla.

“El Departamento de Policía de la Universidad de Towson está investigando tres incidentes relacionados que ocurrieron en los edificios de la Biblioteca Cook y Centro de Artes el 6 y 7 de febrero. (...) Los estudiantes informaron que se les acercó una mujer mayor que intentó mostrarles una foto en su teléfono celular y les preguntó si estaban interesados en salir con su hijo", señalaron las autoridades a través de un comunicado a People.

Según apunta The Baltimore Sun, a la protagonista de esta historia viral de Facebook, no se la está buscando por cargos criminales, sino porque se quiere que ya no siga con lo mismo.

El Departamento de Policía de la casa de estudios, a manera de dar con la mujer cuanto antes, difundió en su página web dos fotos captadas por la cámara de seguridad de la universidad en la que se ve la apariencia que tiene.

Dichas imágenes circulan en Facebook, donde diversos usuarios no han tardado de emitir sus opiniones sobre lo que sucede, indicando que no esperaban que una madre sea capaz de hacer algo similar.