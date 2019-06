Marine de EEUU posa disfrazado de sirena por una razón que genera admiración

Tom Peters, el hombre que se siente dálmata y pide ser reconocido como transespecie, causa revuelo en la red



Un marine de Estados Unidos en Florida se ha vuelto viral en Facebook por posar en un traje de sirena para animar a sus compañeros desplegados en distintas zonas del mundo. Beau Shepherd aparece con la clásica cola de las mitológicas criaturas marinas, pero la combina con su gorra de camuflaje del Ejército.

El padre decidió posarse sin camisa y con una cola azul y dorada para revelar los tatuajes en su pecho, uno dice "no me pises", en un esfuerzo por demostrar que los que sirven a su país no deben tomarse tan en serio todo el tiempo y puedan reírse de sí mismos.

"Bueno, mi trabajo en la Infantería de Marina es anfibio, ya que nos movemos de mar a tierra, así que quería simbolizar eso", dijo Shepherd. "Principalmente quería algo como una broma para mis amigos de la Marina que los haría reír de lo ridículo que me veo en los momentos más duros durante el despliegue".

Shepherd se acercó a la fotógrafa Jacqueline Elliott cuando su hija iba a la escuela con su hijo. Terminaron arreglando una sesión fotográfica donde se incorporaron accesorios adicionales para hacer más graciosa la escena de posar como una verdadera sirena.

La fotógrafa Elliott compartió las instantáneas en su página de Facebook, pero "lamentablemente tuvimos que eliminarlo por sus oficiales superiores". En el tiempo que estuvo colgada, la foto acumuló miles de reacciones de los cibernautas. Las fotos de Shepherd también hicieron que su hija y esposa Alicia se rieran.

"Creo que es una excelente manera de mostrar que nuestras tropas son increíbles y tienen un increíble sentido del humor. El humor hace que la gente atraviese tiempos oscuros, y si esto no hace reír a alguien, no sé qué hará", explicó Elliott en declaraciones a WDRB.