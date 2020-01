Historias







Mascota es abandonada y dueños cometen cruel acto para que no pueda volver a casa El hecho ocurrió en Colombia pero se hizo viral en Facebook. Este perro fue arrojado a una alcantarilla y, si eso no fuera suficiente, le pegaron los ojos para que no pudiera regresar a casa. La trágica historia, felizmente, tuvo un final feliz.