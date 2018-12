Miley, la historia de por qué se debe rescatar a un perro abandonado en la calle

Cuando se rescata a un perro abandonado en la calle dos vidas cambian para siempre. La de la persona que se convierte en héroe, y la del can que se llena de amor de hogar. Millones de historias se pueden contar sobre perritos que fueron encontrados, por ejemplo, amarrados en la banca de un parque o golpeados por un auto sobre las veredas de un puente. En esta ocasión, la ONG "Hope For Paws" se encargó de publicar el rescate de Miley en un video de Facebook, que se hizo viral entre los usuarios. El mejor ejemplo de por qué se debe rescatar a un perro abandonado en la siguiente historia desde EE.UU.

Una llamada de urgencia puso en alerta a los integrantes de "Hope For Paws". Unas personas habían visto que una perrita escondía su tristeza tapándose el rostro lleno de heridas. Se encontraba en un nauseabundo basurero y necesitaba ayuda lo más pronto posible. Aquí nació el video que se hizo viral en Facebook.



Los rescatistas de "Hope For Paws" cargaron sus equipos, se subieron a una movilidad y fueron hasta el lugar que les indicaron. Al llegar, la escena parecía sacada de una película de terror. La perrita, a la que comenzaron a llamar "Miley", se encontraba durmiendo sobre sobre unos trastes sucios. La alerta telefónica solo había adelantado el horror que encontarían: la vida de Miley corría peligro.

El plan de rescate se echó a andar por parte del equipo de "Hope For Paws". Se acercaron con cautela hacia Miley. Lo que menos querían era espantarla ni hacerle sentir que invadían su espacio. Hambrienta, Miley no pudo rechazar un poco de comida que un rescatista le acercó hasta su boca. Esto era un buen síntoma, la perrita daba signos de no ser agresiva.

El siguiente paso, tras ganarse la confianza de Miley, fue ponerle una correa en el cuello. Poco a poco fueron llenándola de caricias y lindos gestos hasta que llegó el momento de sacarla de ese pestilente lugar. Aunque mostró discreta resistencia, Miley no dudó en saltar al auto de los rescatistas de "Hope For Paws" rumbo a una mejor vida.

Al llegar al Centro de Atención Veterinaria se confirmó lo peor: Miley sufría de sarna, parásitos, infecciones bacterianas y desnutrición. Había que actuar de inmediato pues necesitaba baños medicados y tratamiento para todas sus heridas. Se realizó, entonces, las primeras acciones con ella. La bañaron, le curaron las llagas y la dejaron dormir en un lugar cómodo.

"Su cuerpo comenzó a recuperarse", dice el video viral de Facebook. Al tercer día, el primer síntoma de que todo estaba cambiando en la vida de Miley vio la luz. La perrita se acercó al rescatista de "Hope For Paws" y le dio un beso. Bastaba con eso, por ahora. Dar muestras de afecto es lo que más le cuesta a los perros abandonados en la calle pues no confían en nadie y siempre están con la guardia arriba.

Dos semanas después de su rescate, Miley conoció a Frankie, un perro encontrado en un tubo de desagüe a punto de morir. Frankie, de raza chihuahua, parecía tenerle miedo a todo. Sin embargo, Miley se convirtió en su primera amiga. La cobijó entre sus patas e intentó jugar con ella.

Las buenas noticias no tardaron. Miley fue adoptada por la actriz retirada Toni Bua. Al fin un hogar propio, una cama nueva y mucho amor de casa. Pero no duraría mucho. La actriz murió tras un despiadado cáncer y Miley tuvo que regresar al hogar de "Hope For Paws".

"Según informes, Miley sigue esperando un hogar permanente. Teniendo en cuenta su trágico destino en el que fue encontrada y tenemos todas las razones para ser meticulosos y exigentes para encontrar su mejor hogar para siempre", dice el video de Facebook de la organización, que en sus primeras horas de publicado se hizo viral y alcanzó las 19 mil reproducciones, 500 reacciones y 200 compartidas en redes sociales.