Mujer ve morir a su esposo apenas 16 días después de casarse debido a una rara forma de cáncer

Una joven viuda que vio morir a su esposo a causa de una rara forma de cáncer apenas 16 días después de haberse contraído nupcias reveló que todavía escucha su voz que le dice que no llore. La conmovedora historia es viral entre los usuarios de Facebook.

Becca Thomas, de 20 años y oriunda del condado de Kent, Inglaterra, Reino Unido, disfrutó de un romance con el vlogger Dan Thomas, de 32 años, más conocido en las redes sociales por los miles de cibernautas con el sobrenombre de 'PeeWeeToms'.

La pareja, que se conoció en un Starbucks, se casó el 12 de septiembre del año pasado después de planear su ceremonia en cuestión de días con la ayuda de familiares y amigos. Apenas dos semanas después, Becca estaba al lado de Dan cuando falleció.

Becca compartió un conmovedor post que detalla esos últimos días con su esposo, a quien llamó su "mejor amigo". En su blog Love What Matters, Becca contó cómo se conocieron en la cafetería, después de que Dan la invitó a la presentación de su hermano Matt.

Ella contó en su emotivo relato en su blog que la "inolvidable" noche terminó "con la cara llena de pizza viendo la película Depredador con el que sería mi futuro esposo".

Dan Thomas falleció apenas 16 días después de casarse con Becca. (Facebook) Dan Thomas falleció apenas 16 días después de casarse con Becca. (Facebook)

Dan fue diagnosticado con una rara forma de cáncer llamada carcinoma sarcomatoide pleomórfico (PSC, por sus siglas en inglés) que se le dijo que era terminal, y documentó su viaje en su canal de YouTube e Instagram.

Su objetivo, según Becca, era crear conciencia sobre la enfermedad, animar a las personas a acudir al médico si estaban preocupadas y "ayudar a la mayor cantidad de personas en la vida que pudiera, ya sea que estuvieran afectadas por el cáncer o no".

Después de que Dan le pidió matrimonio el pasado 21 de agosto, la pareja se casó un par de semanas más tarde.

"El clima fue increíble el día de nuestra boda. Se las arregló tan bien que no usó su bastón en todo el día, porque en este punto había perdido mucho peso, su linfedema era demasiado doloroso de imaginar y confiaba en un bastón para caminar. Pero no ese día", recordó Becca.

"Nuestros amigos pusieron tantas cosas juntas en tan poco tiempo para que apresuremos la boda, no tengo idea de dónde estaría sin ellos", explicó.

Dave Grohl, líder de la banda Foo Fighters, incluso envió a la pareja un mensaje de felicitación después de la boda en un video compartido en Instagram. "Estoy aquí con tu hermano, te envío mucho amor y felicitaciones por tu boda", dijo el músico.

Pero con los máximos llegaron los mínimos insoportables, y Becca recordó las interminables citas, pruebas y ensayos en el hospital, por lo que ella estuvo a su lado en todo momento.

"Desde que me reuní con Dan, no me había perdido una sola cita en el hospital", dijo.

"Me quedé en el hospital con él durante dos semanas cuando su conducto biliar se bloqueó, tuvo ictericia y se sometió a una cirugía. Esperé fuera de la sala de operaciones cuando se sometió a una cirugía sin anestesia general y traté de tapar mis oídos en caso de que estuviera haciendo ruidos que indicaran que tenía dolor", explicó.

Ella recordó haber estado con Dan en su habitación del hospital hasta las 2 de la madrugada viendo "películas al azar y haciendo reír a las enfermeras", y cuando le dolía demasiado dormía.

"Cuando estaba violentamente enfermo, acampamos en el piso del baño e intentamos fingir que no estábamos allí porque estaba enfermo, sino porque queríamos", dijo Becca.

"Memoricé todos sus medicamentos y pude decirle a las enfermeras exactamente qué estaba tomando cuando y cuánto", relató

Después de ocho días desgarradores, viendo a su esposo debilitarse cada vez más, sintiendo que no podía ni siquiera ir al baño sin "asustarse", la familia de Becca y Dan se despidieron el 28 de septiembre.

"Dijo sus últimas palabras la noche antes de morir", recordó. "Le dije: "Te amo", lo que dije en casi todas las frases en este momento, y él abrió los ojos, sostuvo mi mano y dijo: "Yo también te amo, pero esto es ridículo. Luego se quitó la máscara de oxígeno. Era tan de él".

Ahora Becca admite que aún puede escuchar las palabras de aliento de su marido, diciéndole que deje de llorar porque "la vida es buena". "Nunca imaginé que podría renunciar a todo lo que he conocido y renunciar a mi vida por otra persona".

"He hecho cosas que nunca imaginé qué podría hacer. Una vez tuve miedo de la sangre, las agujas y el vómito. Ahora, no me eliminan en absoluto".

"Se me ha sugerido que tengo trastorno de estrés postraumático, ya que veo su sangre en mis manos cuando las miro. Entro en pánico y siento que necesito lavarlos, pero sé que la sangre no está realmente allí".

Ahora Becca está haciendo todo lo posible para difundir el mismo tipo de positividad que Dan se esforzó por inculcar en otros a través de su propio blog y videos.