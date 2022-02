En febrero de 1997, el buque de carga Tokio Express -que partía desde Japón hacia Estados Unidos- fue arrastrado por una tormenta a 32 kilómetros de la costa de Land’s End, en Cornualles (Inglaterra) y golpeado por una ola rebelde. Esto provocó que 62 de sus contenedores cayeran al agua, incluido uno que contenía cinco millones de pizas de Lego.

Tracey Williams, la protagonista de esta magnífica historia, solía recorrer las playas en el verano en busca de conchas y demás objetos que puedes encontrar en la orilla del mar. Conocida la noticia sobre el buque Tokio Express, la mujer decidió emprender la particular búsqueda que hasta hoy sigue en pie.

Las piezas de Lego empezaron a aparecer en las playas de Cornualles y Devon, condado vecino en el que Tracy empezó su travesía al encontrar más piezas. Se lo tomó así como su fuera su propia búsqueda del tesoro. “Cuando mis hijos eran pequeños, buscarlos en la orilla cerca de nuestra casa se convirtió en el pasatiempo de cada escapada de playa”, contó la mujer a Daily Mail.

Lo curioso es que muchas de las piezas que cayeron al mar son de temática marítima, pues había más de 50 mil tiburones, más de 33 mil dragones, tanques de buceos, algas y sobre todo el pulpo negro: la pieza más complicada de encontrar pues solo habían 4,200 de ellos en el contenedor.

Tras casi 25 años, han empezado a aparecer en la costa atlántica de Irlanda, y el norte de Francia, Bélgica y Países Bajos, según detalla la propia Tracey Williams. Incluso, algunas personas encontraron piezas en la isla de Galveston (Texas, Estados Unidos) y en una playa de Australia, pero se desconoce si estaban en el mismo contenedor.

Mientras tanto, la mujer continúa con su búsqueda incluso documentando todo a través de su cuenta de Instagram y en el libro “Adrift: the curious tale of the Lego lost at sea” (A la deriva: la curiosa historia del Lego perdido en el mar), del cual es autora.