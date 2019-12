El cantante argentino ‘Louta’, realizó un festival gratuito en el parque Los Andes en Chacarita, Buenos Aires, el pasado viernes. El evento fue convocado por redes sociales y tuvo como invitados a Barbi Recanati, Chita, Juan Ingaramo, Wos, entre otros; quienes se encargaron de llenar el lugar con más de 10.000 personas reunidas para escuchar lo mejor de sus repertorios. El hecho se convirtió viral en Facebook.

La emoción que embargaba a los seguidores de los artistas fue tan grande, que una joven llamada Pilar, no pudo más y cayó desmayada en pleno concierto. Afortunadamente, la situación no paso a mayores y fue atendida rápidamente por el personal médico. Lo que la mujer no esperaba era que su prima no dejaría que se perdiera la oportunidad de conocer a uno de sus artistas preferidos.

La prima de ‘Pili’ sabía que ella era una ferbiente seguidora del cantante Juan Ingaramo, por lo que al darse cuenta que Pilar podría perderse el concierto, tuvo la gran idea de pedirle al interprete de “Fuego y Pasión” que se acerque a la ambulancia y se tome un foto con ella. El resultado fue una graciosa ‘selfie’ que ha recorrido las redes sociales como Facebook y Twitter.

Probablemente, Pilar no recuerde el magnífico momento en el que Juan Ingaramo se acercó a la ambulancia para saludarla. “Pili, te perdiste mi concierto”, fue lo que le dijo el cantante a la mujer antes de proceder a tomarse una ‘selfie’ sonriendo con ella recostada en la camilla de fondo.

Cuando ‘Pili’ despertó, no pudo contener la emoción y compartió la instantánea en su cuenta de twitter. “Fui al concierto que organizó Louta, me desmayé y mi prima llamó a Juan Ingaramo para que me vaya a saludar a la ambulancia”, dice la descripción de la publicación; y como si no fuera suficiente, Ingaramo la retwitteó.

''Te kiero mucho'', le escribió Pilar al cantante, a lo que el respondió ''Y yo a ustee''. La noticia se ha hecho viral en redes sociales, donde los usuarios no dejan de decirle a la joven lo afortunada que es, pues no muchas fans tienen la suerte de tomarse una ‘selfie’ con su artista favorito y además, intercambiar unos mensajes en Twitter.

fui al concierto que organizó Louta, me desmayé y mi prima llamó a Juan ingaramo para que me vaya a saludar a la ambulancia ajssjsjjaj moy boeno pic.twitter.com/Bzp3Y9LA7V — pilulusita (@stresssedun) December 28, 2019

