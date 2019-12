En un avión que partió de Inglaterra a Grecia se vivieron momentos de elevada tensión. Una niña de apenas seis años de edad se convirtió en heroína luego que salvara de morir a su madre tras percatarse que estaba sufriendo un derrame cerebral a bordo del vuelo que cubría la ruta entre las ciudades de Londres-Creta.

La mujer, identificada como Alexandra Hajipaulis, de 39 años, se hallaba en un vuelo de la aerolínea Ryanair con su hija Jaideen en julio del 2018 cuando repentinamente sufrió el accidente cerebrovascular. Se cree fue producido por una burbuja de aire en una vena, que llegó hasta su cerebro debido al cambio brusco de presión cuando la aeronave despegó. La historia con final feliz se ha vuelto bastante viral en Facebook .

Al ver que su mamá estaba inconsciente, Jaideen alertó de inmediato a una azafata. En ese momento, un médico sentado en el asiento de atrás reconoció los síntomas y pidió que el avión aterrizara. El vuelo se vio obligado a hacer una parada de emergencia en Italia, donde trasladaron a la mujer a un hospital.

Tras una delicada y riesgosa cirugía y diez días en coma, Hajipaulis logró despertar, aunque sus dos piernas y su brazo izquierdo se encuentran completamente paralizados. “Jaideen me salvó la vida: sabía que algo andaba mal, me consiguió ayuda a pesar de que solo tenía seis años en ese momento, estoy muy orgullosa de ella”, sostuvo la mujer en declaraciones al diario New York Post.

Hajipaulis estuvo hospitalizada cerca de un mes en Italia antes de regresar a Inglaterra. Sus familiares incluso tuvieron que iniciar una campaña en GoFundMe para recaudar más de 30.000 dólares con el fin de cubrir los gastos médicos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RECOMENDADOS

Búnker 703, un paseo por las entrañas de Moscú

Búnker 703, un paseo bajo tierra por las entrañas de Moscú

El campeón mundial de cachetadas pierde su invicto

¡El ‘rey’ de las cachetadas perdió su invicto!