Se viralizó en redes sociales el caso de Antonella, una niña de 7 años, de Río Negro (Argentina), que decidió donar todos sus ahorros a una vecina suya a quien le habían robado la billetera. Su historia se volvió tendencia en Facebook y otras redes sociales.

La mujer contó a Infobae que asegura no saber con exactitud como ocurrió el robo; sin embargo, dijo arrepentirse de haber anotado la clave de una tarjeta y guardarla en su billetera porque, cuando se dio cuenta, un extraño había realizado dos retiros de su cuenta. Estos movimientos sumaron un total de 25 mil pesos argentinos (un poco más de 368 dólares norteamericanos).

Ella contó que es el único sustento de su hogar, aunque el padre de su hijo le ayude con la pensión alimentaria, por lo que el hurto la pone en una situación complicada. Realizó la denuncia y poco tiempo después sus vecinos se enteraron, entre ellos, la pequeña Antonella.

Esa misma noche, la niña rompió su alcancía y juntó todo lo que había ahorrado para dirigirse hasta el hogar de su vecina. Tocó la puerta y, debido a que nadie la atendió, decidió dejar un presente en la entrada con unas piedras encima para que el aire no se lo llevara.

“Vecinos, que malo que les hayan robado plata y por eso les traje plata. (100) pesos. Era todo lo que tenía. Anto”, escribió la pequeña en una tierna carta.

Foto: Infobae

A través de sus redes sociales, la mujer compartió el noble gesto de la pequeña: “Estoy triste porque nos robaron, por la actitud de la persona. Pero llega una vecinita, Anto, y me deja en mi puerta esta notita que me hace llorar, pero de la ternura que me provoca. Y a la vez me da tranquilidad que hay personas que sí valen la pena. Gracias por el gesto, bella personita y también a tu familia porque ella está detrás de ti inculcándote buenas acciones”.

La mamá de Antonella se enteró por Internet sobre el accionar de su hija y su respuesta cuando le preguntó sobre el hecho la dejó aún más conmovida: “La respuesta me emocionó aun más. Me contestó: ‘solo quería hacerla feliz'. Es así de dulce, cariñosa, amorosa y ahora veo que muy empática”, escribió la mujer en la misma publicación.

VIDEO RECOMENDADO

Niña crea puerta de plástico para abrazar a sus abuelos

Coronavirus en Estados Unidos: niña crea puerta de plástico para abrazar a sus abuelos

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Así se divierte Lionel Messi con sus hijos durante la cuarentena

Así se divierte Lionel Messi con sus hijos en el patio de su casa (Video: Instagram / OTRO)

La OMS estudia posible vínculo entre rara enfermedad infantil y el covid-19

Coronavirus: La OMS estudia posible vínculo entre rara enfermedad infantil y Covid-19

Niña se vuelve viral por recitar poema contra el coronavirus

Niña de 6 años se vuelve viral por poema contra Coronavirus (TROME)