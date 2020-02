Su nombre es Jayvee y hace 25 años su padre biológico no se pudo hacer cargo de él por motivos que hasta el día de hoy no conoce y una familia de escasos recursos decidió adoptarlo, junto a sus otros dos hijos. La conmovedora historia ocurrió en la localidad de Bucaue, Bucalán, Filipinas.

De acuerdo a una publicación que se ha vuelto viral en Facebook , cuando el protagonista de la conmovedora historia fue adoptado por su nueva familia, además de los padres y sus dos hijos vivían con ellos otros cinco familiares, lo cual “nunca fue un impedimento para vivir rodeados de mucho amor”.

En una publicación que se volvió viral a través de las redes sociales, Jayvee compartió un collage de fotos con sus padres adoptivos. “Nanay es un vendedora, Tatay es un portero”, escribió. “Ahora que tengo la oportunidad de devolvérselos, me aseguraré de que vivan sus sueños mejor de lo que podrían imaginar”.

“Tenía 3 meses cuando Nanay y Tatay me adoptaron”, contó Jayvee a Bored Panda. “La vida fue muy difícil. Tenía que estar trabajando como estudiante, y estábamos felices de que Na pudiera hacer dos comidas al día. Además de eso, vivíamos en un apartamento de apenas 20 metros cuadrados", explicó.

Vivían en uno de los barrios más pobres de la ciudad: “se inundaba, como no podíamos pagar nos cortaban la luz, no había suministro de agua y el baño no funcionaba”, contó. El ahora exitoso empresario filipino decidió que no podía permitir que su familia siguiese viviendo ahí, por lo que les compró una casa.

La casa tiene tres pisos, siete habitaciones y capacidad para que 28 personas puedan dormir. “Pagué la casa en efectivo y fue construida en un año. Tiene suficientes habitaciones, y no trajimos nada de la casa anterior, excepto la TV que compré para mi familia como regalo de Navidad antes", explicó Jayvee.

VIDEO RECOMENDADO

Niño ingresa al quirófano manejando un carrito de juguete en medio de aplausos

Niño ingresa al quirófano manejando un carrito de juguete en medio de aplausos

TE PUEDE INTERESAR