Cuando uno quiere y puede, podrá lograr todas sus metas por más grandes que sean los obstáculos que encuentre en el camino. Se compartió y se hizo viral en Facebook la hazaña realizada por un niño estadounidense de 11 años que, contra todo pronóstico, corrió medias maratones en cada uno de los 50 estados que conforman su país. ¡Toda una proeza!

Hablamos de Aiden Jaquez, natural de Montgomery (Illinois), quien el último domingo 20 de octubre completó la media maratón IMT Des Moines, realizada en el estado de Iowa. De esta manera, y según informó el 50 States Half Marathon Club, el menor se convirtió en la persona más joven en correr una media maratón en todos los estados que conforman Estados Unidos.

Aiden corrió su primera maratón en Sarasota, Florida, cuando solo era un pequeño seis años. Fue su abuela Kathleen Taylor la persona que se convirtió en su modelo a seguir tras verla participar en una carrera y ganar una medalla. ¡Él también quería conquistar la suya por su propio esfuerzo!

Aiden y su abuela luego de correr la media maratón en Iowa | Foto: Facebook/ Aiden's 50 State Half Marathon Journey

Por si fuera poco, abuela y nieto cruzaron juntos la meta en Iowa, ganándose los aplausos y la admiración del resto de competidores y de todos los amantes del running. El niño también fue felicitado en las redes sociales, especialmente en su página de Facebook, a la cual subió fotos y videos de su participación en la carrera.

Según el 50 States Half Marathon Club, el antiguo dueño del récord fue Syrafina Mohammed, quien en 2016 completó su quincuagésima media maratón a los 12 años.

“Me gusta correr medias maratones porque no muchos niños de mi edad lo hacen y es divertido correr y simplemente sacar mucha energía y correr con mi abuela”, indicó Aiden al medio We Are Iowa.

A sus cortos 11 años, Aiden ha demostrado ser todo un campeón | Foto: Facebook/ Aiden's 50 State Half Marathon Journey

“Me resulta más fácil divertirme a larga distancia, porque si corro a corta distancia, trato de correr demasiado rápido”, añadió el pequeño corredor.

Los familiares de Aiden esperan que su éxito sea verificado e incluido en los Récord Guinness.