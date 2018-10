Evan es un niño de New Jersey, Estados Unidos (USA) que no hace mucho cumplió cuatro años. Precisamente, por su onomástico, su mamá le organizó una reunión en el salón de fiestas Chuck E. Cheese’s e invitó a al menos 30 pequeños para que compartieran un lindo momento con él; sin embargo, jamás imaginó que ninguno iba a ir. La historia se volvió viral en Facebook .

“Mi hijo miraba la puerta todo el tiempo esperando a que alguno de sus amigos entrara, vi la decepción y la tristeza en el rostro cuando pasaban los minutos y nadie aparecía", contó la madre llamada Angel Kazanis a Inside Edition.

Si bien se desconoce la razón del por qué no fueron todos los niños invitados. Lo concreto es que Evan estuvo solo todo el tiempo esperándolos. Los trabajadores del local no podían creer lo que pasaba y mostraron su indignación. Taylor Inzinna, una de las empleadas, no pudo contener las lágrimas por la escena que observaba.

"Estaba muy molesta. La mamá manejó mucho mejor la situación que yo, nunca le demostró a Evan que estaba enojada y lo contuvo, lo que creo que fue asombroso", sostuvo.

Taylor no quería quedarse con las manos cruzadas y es por eso que, sin que Angel Kazanis se entere, compartió la historia de Evan en su Facebook, pidiendo a sus amigos y seguidores que le ayuden a costear otra celebración.

"A los tres o cuatro días ya teníamos como 13 regalos", contó. Es así como se puso en contacto con la madre del niño y le dijo que Chuck E. Cheese’s quería que Evan sintiera lo especial que es y les pidió que vuelvan al local, sin mencionarle de los presentes.

Cuando Evan y su madre llegaron al establecimiento se percataron del detalle que habían preparado todos los trabajadores. El niño estaba muy contento. “Tenía un objetivo, que ese día él fuera feliz y así fue", señaló Taylor Inzinna.

De igual manera, Angel Kazanis, agradecida con lo que habían preparado para su pequeño, indicó que le “hicieron sentir como si fuera el niño más importante de todo el mundo".

La propia Taylor Inzinna se encargó de compartir en su Facebook el lindo momento que finalmente pudo pasar Evan en Chuck E. Cheese’s. Ella logró hacerlo sentir especial y se ganó el aplauso de miles de seguidores, pues su publicación de inmediato se volvió viral.