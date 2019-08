El noble gesto de un niño trabajador con un militar que conmueve a miles en redes

El domingo 11 de agosto, millones de argentinos acudieron a las urnas para participar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO 2019) que tuvieron como ganador a Alberto Fernández. Más allá del suceso político acontecido en la jornada, hubo una historia de gran tinte humano que conmovió a miles de usuarios en Facebook. ¿Los protagonistas? Un humilde niño y un militar que trabajó durante los comicios.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de San Juan, en la provincia del mismo nombre, donde el militar Sergio Castro Encina fue designado para realizar tareas de seguridad en una institución educativa seleccionada para ser parte de las elecciones.

Grande fue la sorpresa del uniformado cuando fue abordado en plena rutina por Ángel Sánchez, un niño de 10 años que en ese momento trabajaba como cuidador de carros en el colegio donde el militar había sido asignado.

En su cuenta de Facebook, el agente del Ejército argentino contó que el pequeño, al verlo parado por varias horas en la puerta del colegio, se le acercó para ofrecerle una merienda, la misma que había adquirido gracias a los pocos pesos que había logrado juntar producto de su jornada laboral.

El militar contó en Facebook el gran momento que le tocó vivir durante las elecciones en Argentina gracias a un menor que le ofreció algo para comer | Foto: Facebook / Sergio Castro Encina Foto: Facebook / Sergio Castro Encina

Aunque en un principio trató de convencer al menor para que comparta el alimento con sus hermanos, al militar no le quedó otra alternativa que aceptar agradecido lo que el niño de buen corazón le ofrecía. Minutos después, y en un gesto de agradecimiento, el uniformado hizo pasar al menor al interior de la escuela y juntos compartieron la merienda, consistente en alfajores y agua saborizada.

“Este muchachito estaba cuidando autos, con la poca plata que ganó, compró agua saborizada y alfajores. Me dijo que lo quería compartir conmigo porque me vio parado varias horas. Traté de convencerlo para que fuera a tomarlo con sus hermanos y no quiso. Así que acepté y lo hice pasar a la escuela donde estuve. A veces las personas humildes con un corazón gigante te enseñan muchas cosas. Un fenómeno”, escribió Sergio Castro en Facebook.

Por si fuera poco, y como una muestra de que había nacido una gran amistad entre ambos, el militar visitó en su escuela al pequeño Ángel y compartieron otro feliz momento juntos, durante la tarde del martes.

Otra fotografía compartida en Facebook así lo demuestra:

Dos días después de su primer encuentro, el soldado visitó al niño en su escuela, demostrando así que había nacido una gran amistad entre ellos | Foto: Facebook / Sergio Castro Encina Foto: Facebook / Sergio Castro Encina

“Qué bello ejemplo los dos. Ese niño por su generosidad y vos por tu humildad”, “Soy de Mendoza y la verdad que me emocioné mucho, que Dios y la Virgen los acompañe toda la vida”, “Dios le brinde diez veces más a ese niño”, fueron algunos comentarios que dejaron los contactos del soldado en la publicación de Facebook.